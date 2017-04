Hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), chiều 4/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cựu cán bộ Điệp báo An ninh khu Sài Gòn - Gia Định (Điệp báo An ninh T4) nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và một số địa phương phía Bắc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự buổi gặp. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ xúc động gặp lại các cán bộ Điệp báo An ninh T4 năm xưa, nay tuổi đã cao nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động đầy ý nghĩa của Ban Liên lạc cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4, nhất là hoạt động giáo dục truyền thống, tham gia biên soạn lịch sử, tổ chức về nguồn, thăm chiến trường xưa, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình đồng chí, đồng đội, gia đình cơ sở điệp báo...

Những nghĩa cử cao đẹp đó đã làm đẹp thêm hình ảnh nhân văn của người cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần tăng cường lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân, xứng đáng để thế hệ trẻ noi gương, học tập.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Điệp báo An ninh T4 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cơ sở điệp báo của lực lượng Điệp báo An ninh T4 đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Điệp báo An ninh T4 đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và tặng nhiều phần thưởng cao quý; năm cán bộ Điệp báo An ninh T4 vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, ra đời ngay sau khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, sự lãnh đạo, chỉ đạo, chi viện kịp thời của Bộ Công an và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, sự đùm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Điệp báo An ninh T4 đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu anh dũng, kiên cường, thông minh, sáng tạo; nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, vận động quần chúng, phối hợp xây dựng lực lượng chính trị, thâm nhập vào các trung tâm đầu não của Mỹ - Ngụy, thu thập được nhiều tin tức tình báo chiến lược có giá trị, góp phần tham mưu, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Trung ương Cục miền Nam.

Lực lượng Điệp báo An ninh T4 đã bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng, các đồng chí lãnh đạo, căn cứ cách mạng; bóc gỡ mạng lưới tình báo, gián điệp, nội gián, trấn áp, xử lý số đối tượng ác ôn có nợ máu với nhân dân. Đặc biệt, lực lượng Điệp báo An ninh T4 đã phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với lực lượng đặc công, biệt động tấn công vào sào huyệt của địch, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, các cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4 tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập được nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4 tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với Ban Liên lạc cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4 nghiên cứu, đề xuất Nhà nước xét khen thưởng các đơn vị, cá nhân trong lực lượng Điệp báo An ninh T4 có thành tích xuất sắc nhưng chưa được tôn vinh, khen thưởng.

Đức Dũng (TTXVN)