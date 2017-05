Gia đình nạn nhân tổ chức an táng ông Cường ngay trên phần đất đang tranh chấp với người thân của cán bộ địa chính.

Ngày 18-5, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy (30 tuổi, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc) về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Do có địa chỉ cư ngụ rõ ràng nên tạm thời Huy được cơ quan điều tra cho tại ngoại. Nạn nhân là ông Huỳnh Thanh Cường (40 tuổi), ngụ cùng ấp với Huy.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, Huy là cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc. Khoảng 17 giờ ngày 14-5, Huy điều khiển xe ôtô 7 chỗ chạy trên đường nông thôn gần nhà ở ấp Bến Tràm và đã tông ông Cường chết tại chỗ khi nạn nhân này đang chạy xe máy chiều ngược lại.

Nạn nhân tử vong tại chỗ

Đến chiều 17-5, gia đình nạn nhân đã tổ chức an táng ông Cường ngay trên phần đất đang tranh chấp với người thân của Huy.

Tin-ảnh: PHONG KHÊ