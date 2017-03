Khi đi bơi tại một hồ bơi ở TP.HCM, nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán Nhật cất đồ dùng cá nhân vào tủ. Tuy nhiên sau đó người này mở tủ lấy đồ thì chiếc điện thoại di động đã… không cánh mà bay.

Cơ quan CSĐT Công an Quận 3, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Bùi Đức Thuận (SN 1990, ngụ Quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Thuận là huấn luyện viên làm việc tại hồ bơi S. ở Quận 3 và được cho đã lấy trộm chiếc điện thoại di động của một nhân viên ngoại giao Nhật khi ông này đến bơi.

Trước đó, lúc 16h chiều 25/3, ông A.S (Nhân viên ngoại giao Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản) đến hồ bơi S. bơi. Sau khi thay đồ, ông A.S mang vật dụng cá nhân, trong đó có chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus cất vào tủ chứa đồ của khách.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, huấn luyện viên ở hồ bơi đã trộm tài sản của khách (Ảnh minh họa).

Khoảng 1 giờ sau, ông A.S quay ra mở tủ lấy vật dụng cá nhân thì phát hiện chiếc điện thoại của mình đã… biến mất. Phản ánh sự việc đến nhân viên hồ bơi nhưng không được làm rõ, nhân viên ngoại giao này đã đến công an địa phương trình báo về vụ mất trộm.

Từ hình ảnh trích xuất từ camera ở hồ bơi, Công an Quận 3 xác định người lấy tài sản của ông A.S chính là huấn luyện viên Bùi Đức Thuận.

Phương Anh Linh