Thời điểm nghi can xuất hiện trong clip trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án mạng và vụ cháy lán trại chăn nuôi của gia đình ông Trường.

Thi thể người đàn ông trong đám cháy

Đêm 27/1, còn 3 ngày nữa là đến Tết Đinh Dậu thì khu vực lán gia cầm ở thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội phát cháy giữ dội. Mặc dù người dân trong thôn đã nhanh chóng dập lửa nhưng do trong trại gia cầm có nhiều vật liệu tranh, tre, nứa dễ cháy nên lửa lan nhanh, tất cả bị thiêu rụi.

Lúc này, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông bị chết cháy liền báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Sóc Sơn và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Trần Văn Trường (SN 1964, người trong thôn).

Ngay khi nhận được tin báo, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Đồn Công an Phù Lỗ và Công an xã Kim Lũ đã tới hiện trường để điều tra, thu thập dấu vết liên quan đến vụ việc.

Đối tượng Trần Văn Tỉnh.

Quá trình điều tra, khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện thi thể nạn nhân có vết thương do bị vật sắc nhọn tác động bằng ngoại lực và nhận định đây là vụ án mạng, sau khi gây án, hung thủ đã đốt xác phi tang.

Thời điểm xảy ra sự việc vào ban tối, tại khu vực cánh đồng đang canh tác hoa màu, chăn nuôi gia cầm, ít người qua lại, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Để điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã cử trinh sát tỏa đi nhiều hướng, tìm hiểu về mối quan hệ của nạn nhân với bạn bè, hàng xóm.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ để củng cố hồ sơ, cơ quan công an phát hiện Trần Văn Tỉnh (SN 1967, ở thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ) xuất hiện trong camera an ninh hàng xóm nhà ông Trường. Thời điểm Tỉnh xuất hiện trong clip trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án mạng và vụ cháy lán trại chăn nuôi của gia đình ông Trường.

Lời khai của nghi phạm

Sau khoảng 3 ngày, đến tối 30/1 (tức mùng 3 Tết Đinh Dậu), Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan khác đã xác định được nghi can vụ án mạng là Trần Văn Tỉnh và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự.

Ngay sau đó, Trần Văn Tỉnh được Công an huyện Sóc Sơn bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Quá trình điều tra và khám xét nhà đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện và thu được 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc của nạn nhân đã bị Tỉnh lấy đi sau khi gây án và 1 chiếc đối tượng này đã lấy trộm của một người dân ở thôn Kim Hạ. Cùng với đó, cơ quan chức năng thu được chiếc cuốc có cán bằng ống tre và 3 viên gạch đỏ, được xác định là phương tiện đối tượng dùng để trả thù ông Trường.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, chiều tối 27/1, Tỉnh đi ăn cơm, uống rượu tại nhà người quen ở thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ. Đến khoảng 20h45 cùng ngày, Tỉnh đi xe đạp về nhà, qua khu vực lán trại của ông Trường (thuộc thôn Kim Hạ) và nghĩ đến việc trả thù nên tiếp cận khu lán trại chăn nuôi của người hàng xóm. Tỉnh để xe đạp ở bờ ruộng gần đó, rồi đi bộ vào khu vực lán.

Lúc này, ông Trường nằm ngủ trên giường gấp, Tỉnh lấy chiếc cuốc để dưới nền đất đập liên tiếp vào vùng đầu và mặt nạn nhân, dùng gạch ném nhiều lần vào mặt ông Trường.

Sau khi gây án, Tỉnh về nhà nghĩ cách quay lại đốt khu lán trại của ông Trường để phi tang. Trong lúc người dân phát hiện đám cháy, chạy ra dập lửa thì Tỉnh cũng lảng vảng bên ngoài nghe ngóng thông tin, tránh sự nghi ngờ. Thế nhưng, tội ác của Tỉnh đã bị lật tẩy từ những chứng cứ mà đối tượng không thể ngờ tới.

"Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra xuyên Tết để tìm ra kẻ sát nhân giết hàng xóm rồi phóng hỏa đốt xác phi tang" - Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết.

Khi trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra về hành vi đốt xác phi tang, Trần Văn Tỉnh trả lời không chút ngập ngừng: Năm 1996, khi ông Trường đào ao thả cá, Tỉnh vứt một số cành cây khô xuống ao nhà người hàng xóm.

Nghi ngờ Tỉnh phá phách nên ông Trường cùng một số người đã đánh cảnh cáo anh ta. Thời điểm giáp Tết Đinh Dậu 2017, Tỉnh nghe thông tin từ mọi người rằng ông Trường là người chặt 30 cây bưởi nhà mình nên nảy sinh ý định trả thù.

