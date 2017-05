Trên đường tháo chạy, tên cướp hơn 2 tỷ đồng trong ngân hàng Vietcombank ở thị xã Duyên Hải, Trà Vinh được cho là bị camera của nhà dân ghi hình.

Hình ảnh người được cho là kẻ cướp do camera nhà dân gần ngân hàng ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 4/5, đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh - đến thị xã Duyên Hải phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm trong vụ cướp tại Chi nhánh ngân hàng Viecombank. Hơn 1.000 công nhân Trung tâm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải và các ban ngành, đoàn thể cùng người dân đến dự.

Theo cơ quan điều tra, một camera an ninh của nhà dân cách hiện trường vài trăm mét đã ghi được hình ảnh người đàn ông dáng người cao lớn, che kín mặt mũi, mặc đồ rộng màu sẫm, chạy xe Sirius màu đỏ đen, không biển số. Hình ảnh này trùng khớp với mô tả của nhân chứng cũng như video của ngân hàng.

Nghi phạm cao khoảng 1,7 m, dáng gầy, nói giọng miền Bắc, chân bị dị tật, đội nón bảo hiểm, đeo kính râm, khẩu trang che mặt màu trắng. Kẻ này mặc áo khoác đen, ngực trái có logo trắng, mặc quần jeans xanh xám, mang giày xám có nhiều dây buộc giống của công nhân công trình.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh kêu gọi người dân khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng tương tự hoặc có manh mối về kẻ cướp nên báo liền cho công an gần nhất. Những thông tin có giá trị giúp công an sớm phá được vụ án, bắt được kẻ cướp sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Hơn tuần xảy ra vụ cướp, cơ quan điều tra tiếp nhận khá nhiều thông tin của người dân cung cấp về những dấu hiệu có liên quan về kẻ cướp và đang tiếp tục nghiên cứu, phân tích... "Việc rà soát, khoanh vùng nghi phạm đang được tập trung quyết liệt", lãnh đạo Công an Trà Vinh nói.

Chiều 26/4, một người đàn ông bịt mặt chạy xe máy đến ngân hàng Vietcombank tại thị xã Duyên Hải, bất ngờ móc súng ngắn, quát lớn: "Cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây!". Lúc này ngân hàng có 7 người, trong đó một bảo vệ được cho là chạy lên lầu trốn.

Kẻ cướp chĩa súng khống chế nhân viên, đưa hai giỏ to, yêu cầu nhanh chóng gom tiền bỏ vào. Hắn láo liên, nạt nộ, dọa bắn nếu ai chống cự khiến 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) hoảng sợ, làm theo yêu cầu. Lấy được tiền, tên cướp dồn nhân viên vào nhà kho, rồi nhanh chóng lùi ra cửa tẩu thoát.

Toàn bộ quá trình gây án của tên cướp diễn ra trong 90 giây. Số tiền hắn lấy được gồm 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD. Ngân hàng cho biết đã mua bảo hiểm đầy đủ nên không bị tổn thất về tài chính.