Sau khi xuống tay sát hại anh T., hai mẹ con nghi phạm đã cho xác anh T. vào bao tải chở đi phi tang. Camera nhà hàng xóm đã ghi nhận được hình ảnh này.

Ngày 28/3, anh Nguyễn Xuân T. (SN 1973), trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được người thân phát hiện tử vong trên sông Thái Bình, chảy qua địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà. Qua công tác khám nghiệm pháp y cho thấy, anh T. tử vong từ trước đó nhiều ngày, chân tay bị trói. Cơ quan công an đã nhận định đây là một vụ án mạng.

Vụ trọng án thu hút sự theo dõi của nhiều người dân hiếu kỳ

Ngay sau đó, nghi phạm liên quan đến cái chết của anh T. đã được xác định là Nguyễn Thị Mến (SN 1967), trú tại thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà và Mạc Văn Duy (SN 1995, con trai của M.).

Ông Cao Văn Thành, Trưởng công an xã Thanh Xá cho biết: “14h chiều 28/3, 2 mẹ con Mến và Duy đã bị Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Thanh Hà triệu tập đến UBND xã Thanh Xá để lấy lời khai. Tuy nhiên, đến tận 17h30, 2 đối tượng kể trên vẫn không khai nhận hành vi phạm tội. Sau đó, 2 đối tượng này đã được đưa về Công an huyện Thanh Hà để các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh, khai thác”.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng công an huyện Thanh Hà thông tin: “Hai mẹ con Mến luôn quanh co chối tội, lực lượng công an đã phải thức trắng cả đêm để đấu tranh và lầy lời khai. Rạng sáng 29/3, Mến và Duy đã phải thú nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đó, cơ quan công an có đủ cơ sở để xác định 2 mẹ con Mến là những nghi phạm gây ra cái chết của anh T.”.

Ngôi nhà của mẹ con nghi phạm – nơi anh T. bị sát hại

Vẫn theo trung tá Hoàn, gia đình Mến tổ chức bán vé số và ghi lô đề. Mến đã khai ngày 19/3, anh T. có đến nhà Mến đánh đề với số tiền 1,5 triệu đồng và trúng 120 triệu đồng. Sáng 20/3, Mến đã trả anh T. 32 triệu đồng, số tiền còn lại xin khất nợ trả sau. Buổi chiều 20/3, khi anh T. đến nhà Mến để lấy nốt tiền như đã hẹn thì bị mẹ con Mến tổ chức sát hại. Duy đã lấy khăn tang (chồng của Mến mới chết cách đó vài ngày) bện với dây thừng xiết cổ anh T. đến chết. Sau đó, 2 mẹ con Mến đưa thi thể anh T. vào trong bao tải mang ra sôngThái Bình phi tang.

“Trích xuất camera của nhà hàng xóm bên cạnh nhà Mến cho thấy vào thời điểm 22h ngày 20/3, 2 mẹ con Mến có đưa một vật thể không xác định lên xe máy và chở đi, điều này củng cố thêm bằng chứng xác định hành vi phạm tội của mẹ con Mến”. Trung tá Hoàn cho hay.

Vụ trọng án đang được Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Thanh Hà phối hợp cùng với các đơn vị chức năng làm rõ theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn – Đình Quế