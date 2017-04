Tài xế chạy không đúng làn đường quy định đâm chết người rồi bỏ trốn... Tai nạn giao thông 2 người thương vong

Chiều 6-4, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính về vụ trích xuất dữ liệu camera một số hộ dân trên đường trên Quốc lộ 13 và Trạm thu phí Suối Giữa truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bà Nguyễn Thị Đắc (59 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo cơ quan Công an: Lúc 14h ngày 4-4, trên Quốc lộ 13, đoạn qua khu phố 9, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 61A-225.50 do Nguyễn Khắc Đông (64 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) điều khiển với bà Nguyễn Thị Đắc đang ngồi bán tạp hóa bên lề phải của đường theo hướng xe ô tô đang đi.

Cú tông mạnh khiến bà Đắc tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu do tài xế Đông điều khiển phương tiện không đúng làn đường quy định gây tai nạn chết người.

Như Báo CAND đã đưa tin, trong lúc bà Đắc ngồi bán mắt kính và khẩu trang trước nhà thuộc khu phố 9 thì bất ngờ bị ôtô chạy hướng từ chợ Bưng Cầu về Trạm thu phí Suối Giữa leo lên lề đường tông vào quầy bán hàng.

Ô tô hất văng bà Đắc đi xa nhiều mét khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, tài xế ô tô đã bỏ mặc nạn nhân tẩu thoát.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ phụ tùng, đèn, vè cản nước có in chữ hãng Huyndai văng tung tóe trên đường. Ngay sau đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã trích xuất dữ liệu camera truy tìm tài xế.

Công Bình