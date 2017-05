Những vết vân tay trên bề mặt camera điện thoại là không tránh khỏi trong quá trình sử dụng. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi liệu chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến chất lượng các bức ảnh chụp hay không?

Những vết vân tay trên bề mặt camera điện thoại là không tránh khỏi trong quá trình sử dụng. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi liệu chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến chất lượng các bức ảnh chụp hay không?

Câu trả lời ngắn gọn nhất là có. Vết vân tay sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh mà camera chụp được nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Chúng ta sẽ cùng xem một bài test do Cnet thực hiện với các điện thoại iPhone 7, Google Pixel XL, Samsung Galaxy S8+ và Motorola G5+. Mỗi điện thoại sẽ chụp 2 bức hình, 1 bức với camera sạch sẽ, bức kia với một dấu vân tay in nhẹ trên ống kính. Lưu ý rằng đây chỉ là bài test về việc dấu vân tay trên ống kính ảnh hưởng thế nào tới chất lượng bức ảnh, chứ không phải bài test nhằm so sánh chất lượng máy ảnh giữa các điện thoại với nhau.

Cùng xem kết quả nào!

Với chiếc iPhone 7, bức ảnh do camera dính vân tay chụp được khá mờ và nhòe, trong khi các máy khác như S8+, Pixel XL lại cho ra bức ảnh với chất lượng không giảm nhiều lắm so với camera sạch chụp được. Nhiều người khi nhìn vào 2 bức ảnh do Pixel XL chụp được đã không thể phân biệt được bức nào do camera bẩn hay sạch chụp! Riêng với chiếc Moto G5+, vết vân tay trên ống kính khiến máy lấy nét khó khăn hơn, đồng thời cũng làm ảnh mờ hơn tương tự iPhone 7.

iPhone 7 - ống kính sạch

iPhone 7 - ống kính bẩn

Pixel XL - ống kính sạch

Pixel XL - ống kính bẩn

S8+ - ống kính sạch

S8+ - ống kính bẩn

Moto G5+ - ống kính sạch

Moto G5+ - ống kính bẩn

Như bạn đã thấy ở trên, những vết bẩn đã tạo nên một lớp màng mỏng trên ống kính, dẫn đến hình ảnh bị giảm chất lượng. Tuy vậy, mức độ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào tình trạng của chiếc máy.

Chiếc iPhone 7 của tác giả đã qua sử dụng được 7 tháng, không dùng vỏ bảo vệ. Tất nhiên nhìn bề ngoài thì máy vẫn ngon, như mới nhưng dường như lớp phủ hóa chất trên ống kính và trên màn hình đã tróc đi một ít, do đó khả năng chống bám dính vân tay không còn như trước nữa. Khi so sánh với một chiếc iPhone 7 khác ít sử dụng hơn, chất lượng bức ảnh thu được cũng khá hơn, ít mờ hơn.

Về phần chiếc S8+ và Pixel XL, cả hai đều còn rất mới, ít được sử dụng, lớp phủ vẫn còn nguyên, do đó vết bẩn trên ống kính khá ít.

Nói thêm về chiếc S8+, khi mới ra mắt, người ta đã phàn nàn khá nhiều về vị trí của cảm biến vân tay: nó nằm ở mặt sau, và ngay sát camera, do đó có thể dễ dàng làm cho vân tay bám vào bề mặt ống kính. Samsung tất nhiên cũng khuyến cáo người dùng rằng "camera sạch sẽ cho ảnh tốt hơn, hãy lau chùi camera của bạn"; nhưng có vẻ là họ hơi lo xa khi qua nhiều bài test, dấu vân tay trên ống kính cũng không làm giảm chất lượng hình ảnh đi bao nhiêu. Do đó bạn cũng không cần lo lắng quá nếu đang sở hữu một chiếc S8+.

Lau chùi ống kính như thế nào cho tốt?

Nói thẳng ra là, chiếc điện thoại của bạn sẽ không bao giờ tuyệt đối sạch sẽ được cả. Thậm chí có một nghiên cứu cách đây không lâu cho thấy màn hình điện thoại còn bẩn hơn cả bồn cầu???

Vậy bạn nên lau chùi điện thoại thế nào cho tốt? Đừng nói với tôi là bạn chà nó vào ống quần nhé? Làm vậy sẽ càng làm nó bẩn hơn mà thôi!

Apple và Samsung đều khuyến cáo người dùng sử dụng các loại vải trơn không xơ (microfiber) và tuyệt đối không được kèm theo bất kì dung dịch tẩy rửa nào khác! Nếu vết bẩn quá khó chùi, hãy dùng hỗn hợp nước cất, alcohol hay giấm. Tất nhiên, giấm có mùi không được dễ ngửi lắm, nên nếu bạn buộc phải dùng thì nên cẩn thận nhé. Nhớ là nên gỡ vỏ bảo vệ ra trước khi chùi, và chùi luôn cả vỏ nhé, vì nói thật là cái vỏ này cũng không được sạch sẽ lắm đâu. Cuối cùng, nên mang theo một miếng vải mỏng mọi lúc mọi nơi để chùi điện thoại khi có thể.

Tấn Minh