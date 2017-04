Liên quan vụ ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An (đang nghỉ chờ hưu) - không được xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thường trực tỉnh ủy đã phê bình Công an tỉnh Long An vì chặn cán bộ do Tỉnh ủy quản lý mà không báo cáo...

Ông Lê Thanh Liêm. Ảnh: PD

Sáng 14.4, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế xã hội quý I/2017. Tại cuộc họp báo, hàng loạt câu hỏi xung quanh việc ông Lê Thanh Liêm bị cấm xuất cảnh được các cơ quan báo chí quan tâm.

Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết, trước khi xuất cảnh, ông Liêm đã làm đủ các thủ tục và được Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký văn bản đồng ý ngày 7.4. Văn bản này được gửi đến nhiều cơ quan, trong đó có công an tỉnh. Tuy nhiên, ngày 11.4, văn bản này mới đến Công an tỉnh trong khi ông Liêm bị chặn tại sân bay vào tối 8.4.

“Thường trực Tỉnh ủy đã phê bình công an tỉnh vì chưa báo cáo Tỉnh ủy việc chặn xuất cảnh đối với ông Liêm. Liên quan việc dừng xuất cảnh, công an áp dụng Thông tư số 20 ban hành ngày 25.4.2011. Đây là thông tư mật nên công an không thể cung cấp, không thể nói rõ là áp dụng điều khoản nào trong việc chặn xuất cảnh đối với ông Liêm” - Đại tá Châu nói.

Theo ông Lê Tấn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, văn bản cấm xuất cảnh ông Liêm từ ngày 9.3, nhưng UBND tỉnh không nhận được thông tin nào từ công an tỉnh nên ngày 7.4 đã ký văn bản đồng ý để ông Liêm đi du lịch. “Đây là vụ việc đáng tiếc. Nếu có đầy đủ thông tin sẽ không như thế. Vụ việc này ảnh hưởng đến uy tín của UBND tỉnh cũng như uy tín cá nhân ông Lê Thanh Liêm. Thường trực Tỉnh ủy phê bình Công an tỉnh Long An vì để xảy ra sự việc đáng tiếc này, chủ yếu là do thiếu thông tin” - ông Dũng nói.

Theo đại tá Châu, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ 2 vụ việc xảy ra tại Sở Y tế là vụ đấu thầu thuốc và vụ lắp đặt camera tại tòa nhà 4 cơ quan (cả hai vụ báo Lao Động đều đã có nhiều tin, bài).

Vụ đấu thầu thuốc, theo Kết luận số 2433/KL-UBND ngày 30.7.2014 của UBND tỉnh Long An, trong 2 năm 2010-2011, trong công tác đấu thầu của Sở Y tế, có 644 mặt hàng thuốc có giá trúng thầu cao hơn giá kế hoạch được duyệt với tổng giá trị chênh lệch cao hơn 23,66 tỉ đồng. Kết luận khẳng định: Công tác đấu thầu thuốc trong hai năm 2010-2011 có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Giám đốc sở phải chịu trách nhiệm; tổ tư vấn và tổ thẩm định phải chịu trách nhiệm trước giám đốc sở và trước pháp luật.

Đến ngày 7.1.2016, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung quyết định 2433. Theo đó, đoạn “có dấu hiệu vi phạm pháp luật” được bỏ ra. Đoạn “tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật về những sai phạm trong nhiệm vụ đấu thầu thuốc năm 2010 và 2011” được thay thế bằng “tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý những sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ đấu thầu thuốc năm 2010 và 2011...”.

Vụ lắp đặt camera, cấp phó của ông Liêm là ông Võ Văn Thắng ký hợp đồng với Công ty Đông Nam Á trị giá gói thầu hơn 1,9 tỉ đồng. Gói thầu này sau đó bị thanh tra phát hiện có chênh lệch 700 triệu đồng. Hiện Sở Y tế đang khiếu nại kết quả thanh tra và chưa có kết quả.

Trả lời câu hỏi những người trực tiếp ký hợp đồng (ông Liêm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung, cấp phó trực tiếp ký) có bị cấm xuất cảnh hay không, đại tá Phạm Hữu Châu nói, các vụ việc vẫn đang được làm rõ và bước đầu chỉ mới chặn xuất cảnh đối với ông Liêm.

