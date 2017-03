Nhiều người tiêu dùng Việt "tố" xe tay ga Yamaha NVX bị lỗi phuộc và bắn khi trời mưa. Vậy thực hư những khuyết điểm này thế nào?

Sau một thời gian sử dụng, nhiều chủ sở hữu mẫu xe tay ga Yamaha NVX 155 cùng phiên bản 125 với thiết kế y hệt đã phàn nàn về một số nhược điểm của xe. Cụ thể hơn, NVX đã bị người dùng chê là bắn bùn nhiều và chất lượng phuộc nhún phía sau kém, thậm chí còn xảy ra tình trạng cong hay chạm lò xo vào ti phuộc.

Để kiểm chứng những ý kiến này, phóng viên báo điện tử Kiến Thức đã thử trải nghiệm phiên bản 125cc của NVX trong điều kiện thời tiết mưa dài tại Hà Nội thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, chiếc NVX 125 cũng được thử ở nhiều điều kiện đường hỗn hợp khác nhau, cả khi chỉ có người lái lẫn kèm theo người ngồi phía sau.

Với nhược điểm bắn bùn, nhiều khách hàng phản ánh rằng chắn bùn trước của xe khá ngắn, khiến bùn đất len lỏi vào các chi tiết bên trong vỏ và che mất đèn xi-nhan hai bên. Tuy nhiên qua 3 ngày chạy ngoài đường ướt, bùn đất bắn tản ra ở bên dưới đèn xi-nhan, khiến đèn không bị che khuất. Trong khi đó, phần hốc phía sau bánh trước của NVX cũng được che chắn khá kỹ và dễ dàng làm sạch bằng cách dùng vòi phun cao áp.

Tuy nhiên ở phía sau, do có phần đuôi thiết kế ngắn vuốt nhọn kiểu thể thao và khoảng hở lớn giữa bánh sau với đuôi nên chiếc xe tay ga NVX đã bị phủ kín bùn đất ở pô xe, bánh sau, phuộc trước và chắn bùn. Các đèn xi-nhan phía sau nằm trên chắn bùn cũng phần nào bị che phủ bởi bùn đất. Tuy nhiên, khu vực vỏ nhựa hai bên xe vẫn khá sạch sẽ.

Ở tốc độ cao từ 50 km/h trở lên, bùn đất cũng sẽ bắn lấm tấm lên yên sau và người ngồi phía sau chắc chắn sẽ dính bùn ở tốc độ cao. Nếu chỉ đi một người, bùn đất sẽ gần như không bắn lên lưng người điều khiển. Ngoài ra, người ngồi sau cũng không bị bắn bùn nếu tốc độ xe từ khoảng 40 km/h đổ xuống.

Do có vị trí để chân hướng về phía trước tạo thành tư thế ngồi như xe cruiser nên ngoài lưng ra, 2 chân người ngồi sau cũng sẽ chỉ bị dính rất ít bùn đất. Trước NVX, chiếc Exciter 150 của Yamaha cũng bắn bùn lên lưng ở tốc độ cao do sở hữu phần đuôi kiểu thể thao tương tự. So với NVX, người ngồi sau Exciter sẽ bị bắn bẩn nhiều hơn do vị trí để chân gần bánh sau.

Trong khi đó, phuộc sau của NVX cần phải được Yamaha cải tiến thêm. Quan sát trực tiếp, có thể thấy cặp phuộc sau của xe có vẻ "mỏng manh" hơn so với kích thước của chiếc xe. Ngoài ra, vị trí đặt phuộc gần như thẳng đứng cũng khiến chi tiết này phải chịu lực lớn hơn. Khi chạy 1 người qua các địa hình hiểm trở như gò hay hố lớn ở tốc độ từ 40 km/h trở lên, xe phát ra tiếng kêu khá lớn do phuộc nhún hết hành trình.

Ngay cả khi đi 1 người, những rung động từ mặt đường cũng được truyền lên phần mông và đùi người lái khá rõ. Người ngồi sau cũng sẽ cảm giác chiếc xe không êm ở tốc độ thấp. Trong khi đó, tình trạng lò xo chạm vào thành phuộc gây ra tiếng kêu "rẹt rẹt" khi tải nặng và chạy trên đường xấu là điều có thể xảy ra, do lò xo phuộc của NVX quá mềm. Ngay cả khi dùng tay không, người dùng cũng có thể dễ dàng bẻ cong phuộc.

Nhìn chung, nếu chạy trong điều kiện thành phố, nhược điểm về phuộc sau của NVX không lộ rõ và có thể chấp nhận được. Trong khi đó, dù có bắn bùn nhưng nếu so với những chiếc xe khác ở điều kiện vận hành tương tự, NVX cũng không bắn bẩn hơn nhiều. Thậm chí với thiết kế đuôi xe theo phong cách thể thao giống môtô, có thể nói tình trạng bắn bùn của NVX được kiểm soát tương đối tốt.