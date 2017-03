Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: Đơn vị đã bắt giữ được nghi can Phan Văn Hoàng (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2/3, Hoàng cầm theo con dao inox dài khoảng 20 cm, cán gỗ, tiến thẳng tới quầy thu ngân của phòng giao dịch một ngân hàng tại phố Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và yêu cầu nhân viên đưa đủ số tiền 50 triệu đồng.

Sau khi Hoàng cầm đủ số tiền và bỏ đi, thì nhân viên Ngân hàng đã điện thoại báo ngay cho lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Sơn Trà. Chỉ vài phút sau, Hoàng đã bị lực lượng Cảnh sát 113 Sơn Trà bắt giữ và đưa về trụ sở Công an phường An Hải Bắc gần đó.

Qua xác minh thông tin được biết, Hoàng trước đó đã điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng với chẩn đoán: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần. Hoàng vừa được ra viện vào ngày 9/1/2017. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Văn Sơn (TTXVN)