Được biết đến như là những rạp chiếu phim thu nhỏ dành cho những Couple (cặp đôi), các quán cà phê phim HD là nơi lý tưởng để các bạn trẻ tìm chốn riêng tư cho mình.

Cũng tại đây, trong không gian phòng kín chỉ có 2 người, nguy cơ tiềm ẩn về sự biến tướng và những hệ lụy khó lường luôn có thể xảy ra.

Xuất hiện tại TP HCM từ cách đây khoảng 5 năm, loại hình cà phê kết hợp với xem phim dành cho 2 người trong phòng kín đã dần dần phát triển rầm rộ. Theo nhiều bạn trẻ, đi xem phim ở rạp giờ đã lỗi thời và đi xem phim ở quán cà phê với không gian riêng tư mới thật sự “thoải mái”.

Một quán cà phê HD phim - Ảnh: Nguyên Huy.

Vào “rạp” chiếu phim cho 2 người

Trong vai khách hàng, chúng tôi có mặt tại một quán cà phê H. M. trên đường Thành Thái (quận 10) vào chiều 31/1. Vừa dừng xe trước cửa quán, một nam nhân viên trạc ngoài 30 đã nhanh chóng có mặt và mời chúng tôi vào trong quán chọn phim.

“Quán có 9 phòng chiếu riêng biệt được trang bị máy chiếu HD cùng âm thanh vòm trãi đều khắp phòng giúp anh chị xem những phim yêu thích chất lượng cao trong không gian riêng tư hoàn toàn. Kho phim được cập nhật liên tục hàng ngày với chuẩn HD và phụ đề khớp với phim. Tất cả các phim đều là nguyên bản và sát theo phim, không như ngoài rạp bị cắt lọc rất nhiều do kiểm duyệt. Giá xem phim ở đây là 85 nghìn/h. Giá trên dành cho 2 người/phòng, từ người thứ 3 phụ thu 10k/người. Đồ ăn thức uống tính theo combo có giá từ 35 nghìn đồng” – Nam nhân viên này giới thiệu.

Chọn xong phim, nhân viên dùng USB chép phim và mời chúng tôi đi theo lên một căn phòng ở tầng một.Ở tầng một của quán có hai phòng được đánh số 1 và 2. Một trong hai phòng này đang đóng kín cửa – chứng tỏ đang có khách bên trong. Vừa đặt chân vào phòng theo hướng dẫn của nhân viên, chúng tôi cảm thấy choáng vì khung cảnh thiếu ảnh sáng của cả gian phòng.

Với diện tích mươi mét vuông, phòng xem phim này được bố trí một máy chiếu và một màn hình trình chiếu. Đối diện là một chiếc giường đủ chỗ cho 2 người cùng với một chiếc bàn nhỏ để thức uống. Thấy cảnh này, cô bạn đồng nghiệp ái ngại nhìn tôi rồi khẽ vỗ vai: “Phòng chiếu phim gì mà giống khách sạn hay nhà nghỉ vậy?”.

Không gian trong phòng chiếu phim dành cho 2 người - Ảnh: Nguyên Huy.

Một số cảnh phim được giữ nguyên với bản gốc không được cắt gọt như phim được kiểm duyệt - Ảnh: Nguyên Huy.

Sau hơn 1 giờ xem phim ở đây, chúng tôi ghi nhận thấy bộ phim có nhiều cảnh được giữ nguyên với bản gốc và không bị cắt gọt những nội dung nhạy cảm như những phim được kiểm duyệt ở các rạp lớn. Tiếp đó, chúng tôi tìm đến quán C. H. cafe trên đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận). Trên mạng, những quảng cảo về quán này cũng tương tự như quán H.M ở trên như “không gian riêng tư”, “phim nguyên bản không cắt lọc”. Thời điểm chúng tôi đến đây, mọi hoạt động diễn ra khá nhộn nhịp với những khách hàng trẻ tuổi.

Tranh thủ ngồi đợi phòng, chúng tôi bắt chuyện với một nam thanh niên cũng đang ngồi bên cạnh. Nam thanh niên tự giới thiệu tên Minh đang là sinh viên ở một trường Đại học ở quận Gò Vấp. Minh chia sẻ, sở dĩ cậu và bạn gái chọn quán cà phê chiếu phim này vì có không gian riêng tư để tâm sự. “Bạn gái em sợ ngại, nên khi vào đây bọn em yên tâm hơn. Vừa được xem phim, vừa được nghỉ ngơi thoải mái, yên tĩnh và không ai quấy rầy”- Minh nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, ngoài những quán đã nói ở trên, loại hình cà phê chiếu phim tự chọn này hầu hết đã xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn khu vực các quận 1, quận 10, quận 5, quận 8, quận 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức,… Nhìn chung, các quán này cũng hoạt động khá nhộn nhịp và thu hút được đông đảo khách hàng là giới trẻ.

Đầy rẫy nguy cơ

Vấn đề đáng lo ngại của loại hình cà phê xem phim giải trí này là một bộ phận giới trẻ chọn nơi đây để bộc lộ tình cảm vì có không gian riêng tư. Đáng nói hơn, đó chính là nhiều bạn trẻ thuộc lứa tuổi học sinh đã sớm đến những nơi này để giải trí. Vừa kín đáo, có không gian riêng, chẳng sợ ai làm phiền, giá cả lại bình dân nên những rạp chiếu phim 2 người theo yêu cầu ngày càng thu hút khách.

Dưới ánh sáng mờ ảo, các cặp đôi sẽ thoải mái “tâm sự” mà không sợ ai làm phiền. Thử hỏi, ai biết việc gì đang diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng im ỉm kia? Câu hỏi được đặt ra là nếu các quán cafe chiếu phim này không được quản lý chặt chẽ thì sẽ có bao nhiêu bạn trẻ chọn đây là bến đáp cho cuộc vui vượt quá giới hạn cho phép?

Môi trường riêng tư luôn tiềm ẩn những sự biến tướng với hệ lụy khó lường - Ảnh minh họa: Nguyên Huy.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Mã Yến Nh. (Sinh viên một trường Cao đẳng ở quận 5) cho biết: “Trước đây, có một một bạn nam làm quen với mình rồi rủ mình đi xem phim. Thoạt đầu mình cứ nghĩ đó là đi xem phim ở rạp chiếu phim bình thường. Nhưng khi đến nơi thì thấy đó chỉ là một quán cà phê phim HD. Khi được nhân viên ở đó đưa vào phòng thì mình mới ngõ ngàng vì nhìn bày trí không khác gì một phòng khách sạn. Trong phòng tối om, có mỗi cái giường và 2 cái gối với máy chiếu và màn chiếu. Mình thấy sợ quá, nhất định đòi về mặc anh chàng kia nài nỉ”.

Nói về vấn đề này, Thạc sĩ - Chuyên gia tâm lý Lê Thị Thảo, Công ty tư vấn đào tạo và giáo dục Rồng Việt cho rằng, các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đều có quyền đi xem phim đông người hoặc 2 người nếu họ muốn, thậm chí là họ có quyền thể hiện tình cảm với nhau một cách riêng tư. Đó là quyền con người, không ai có quyền ngăn cấm. Tuy vậy, điều thực sự quan trọng là liệu các bạn trẻ có biết chọn lựa những hình thức giải trí và xem phim phù hợp để không ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của bản thân.

Một điều vô cùng cần thiết là các bạn nữ phải biết bảo vệ mình, nhận diện những vấn đề mình có thể gặp phải để biết cách phòng tránh và tự bảo vệ bản thân trước những tay sở khanh. Một thực tế có thể nhận thấy là một số bạn trẻ bị cài bẫy xuất phát từ một phần tâm lý các bạn, các bạn dễ dãi trước những lời mời, không kiềm chế được sự tò mò của bản thân.

“Cần tránh những lời mời, những lời rủ rê vào những khu vực vắng vẻ, không gian chỉ có hai người.Khi đã vào phòng đóng cửa lại thì với không gian như thế, những việc nhạy cảm hoàn toàn có thể xảy ra nằm ngoài dự kiến của bạn gái. Hơn thế nữa, trong một không gian như vậy thì không ai có thể cứu nguy các bạn trong tình huống gặp phải sự nguy hiểm hoặc bị xâm hại” – Thạc sĩ Lê Thị Thảo chia sẻ.

Luật sư Trần Minh Hùng – Đoàn luật sư TP HCM cho biết, căn cứ theo quy định hiện hành thì các quán này không phải là Rạp chiếu phim theo quy định mà có thể đây thực chất là những nhà nghỉ trá hình. Tuy nhiên, kể cả là nhà nghỉ, khách sạn thì việc kinh doanh phải có giấy phép hợp lệ. Nếu họ kinh doanh không có giấy phép thì có thể bị xử lý về hành vi kinh doanh không có giấy phép. Ngoài ra, nếu việc họ biết những người vào đây chủ yếu quan hệ chuyện tình dục và chưa thành niên mà vẫn không tố giác thì tùy tính chất từng hành vi cụ thể mà có thể bị xử lý về tội không tố giác tội phạm, tội che dấu tội phạm…

Luật sư Trần Minh Hùng nói: “Tôi được biết rất nhiều học sinh chưa đủ tuổi đã vào các địa điểm này với hình thức là xem phim nhưng thực chất là các em làm chuyện “người lớn”. Tôi nghĩ đã đến lúc các cơ quan Công an quận, huyện, phường, xã tại TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát, kiểm tra về chức năng, giấy phép hoạt động của các tổ chức này và nếu phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm, thu hồi giấy phép, tước chứng chỉ hành nghề, phạt nặng về mặt hành chính và nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì cần truy tố trách nhiệm hình sự”.

Cũng theo luật sư Trần Minh Hùng, những hành vi ngang nhiên cho các em dưới 16 tuổi vào đây để quan hệ tình dục là chuyện không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm khắc những chủ quán này, thậm chí phải xử lý về mặt hình sự để tạo tính răn đe. Cần tuyên truyền cho các em biết được việc quan hệ tình dục sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các em sau này. Đồng thời tuyên truyền pháp luật cho các em biết các quy định pháp luật là việc một người thành niên quan hệ với các em dưới 16 tuổi thì dù tự nguyện đều sẽ bị xử lý hình sự theo quy định trên.

Bé gái 13 tuổi bị xâm hại trong "rạp" chiếu phim HD

Ngày 25-3, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã tạm giữ Huy (17 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Nạn nhân là em Quỳnh (13 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp). Trước đó 5 ngày, ông Tùng (cha bé Quỳnh) phát hiện con mình có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi thì biết được sự việc Huy nhiều lần rủ nạn nhân đi rạp chiếu phim HD trên đường Nguyễn Thái Sơn để quan hệ tình dục. Ngay sau đó, ông Tùng đưa con mình đến trụ sở công an trình báo. Được mời lên làm việc, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện công an đang tạm giữ đối tượng này để điều tra.

*Tên nhân vật đã thay đổi

Tiến Mạnh

Theo Nguyên Huy/Công an TP.HCM