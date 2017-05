Chống đối không nộp phạt 4 triệu đồng, nữ doanh nhân "mỗi tháng mua cả nghìn vé máy bay" có hành vi văng tục, gây sự trên máy bay đã bị cấm bay trong vòng 1 năm.

Người phụ nữ gây rối trên máy bay - Ảnh cắt từ clip

Nguồn tin của Báo Người Lao Động ngày 17-5 cho biết Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay đối với bà T.T.T. (44 tuổi), là người kinh doanh, quê ở Nghệ An, hộ khẩu thường trú tại địa chỉ Tổ 81, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời hạn cấm bay là 12 tháng kể từ ngày 21-5, sau thời hạn cấm bay, nếu bà T. đi lại bằng đường hàng không sẽ phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc trong 12 tháng tiếp theo.

Lệnh cấm bay đối với bà T. đã được thông báo đến tất cả các sân bay trong cả nước, tất cả các hãng hàng không nội địa và nước ngoài đang khai thác đường bay đến Việt Nam, đồng thời thông báo đến công an, hải quan cửa khẩu để phối hợp thực hiện, ngăn chặn bà T. đi lại bằng đường hàng không trong thời gian hiệu lực của quyết định.

Như vậy bà T sẽ bị cấm bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam cho đến hết ngày 21-5-2018 và phải chịu sự kiểm tra trực quan từ ngày 22-5-2018 đến ngày 22-5-2019 khi đi lại bằng đường hàng không.

Lý do Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay đối với bà T.T.T. vì đã vi phạm quy định về an ninh hàng không, gây mất trật tự, kỷ luật trên máy bay. Sau đó, không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cảng vụ Hàng không (CVHK) miền Nam.

Bà T. là hành khách có vé đi trên chuyến bayVJ134 từ TP HCM đi Hà Nội khoảng 21 giờ 10 phút ngày 3-4. Do lên máy bay muộn (hãng hàng không đổi cửa lên máy bay, có thông báo nhưng bà T. không biết) và không được ngồi ở hàng ghế đầu, bà T. nổi nóng mắng chửi tiếp viên, sau đó gây sự với những hành khách có ý can ngăn. Bà T. còn lớn tiếng tuyên bố mỗi tháng bà mua 1.000 vé máy bay của hãng này nhưng lại bị đối xử không ra gì… Hành động của bà T. đã khiến chuyến bay bị chậm 50 phút so với giờ khời hành.

CVHK miền Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng vì hành vi gây mất trật tự trên máy bay đối với bà T. nhưng hành khách này không nộp phạt, không để lại số điện thoại liên lạc và luôn có thái độ không hợp tác.

CVHK miền Nam phải 2 lần đề nghị chính quyền địa phương nơi bà T. cư trú theo địa chỉ ghi trên CMND mới xác định được nơi cư trú hiện tại của bà T. Tuy nhiên, khi đại diện công an phường và UBND phường tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến tận nhà, bà T. vẫn không chịu nhận và không ký vào biên bản. Bất chấp nỗ lực đôn đốc của các cơ quan liên ngành, bà T. vẫn chống đối không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

T.Hà