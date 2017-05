Bà Trần Thị T. bị Cục Hàng không Việt Nam cấm bay 1 năm, kể từ 21.5.2017 do đã vi phạm quy định về an ninh hàng không, gây mất trật tự, kỷ luật trên máy bay, dù bị Cảng vụ Hàng không miền Nam xử phạt hành chính nhưng không chấp hành.

Nữ hành khách Trần Thị T. gây loạn trên chuyến bay VJ134 ngày 3.4 (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Cục này đã ban hành lệnh cấm bay đối với bà Trần Thị T (44 tuổi, trú tại Hà Nội) trên toàn lãnh thổ Việt Nam cho đến hết ngày 21.5.2018, và phải chịu sự kiểm tra trực quan từ ngày 22.5.2018 đến ngày 22.5.2019 khi đi lại bằng đường hàng không.

Lệnh cấm cũng đã được thông báo đến tất cả các sân bay trong cả nước, tất cả các hãng hàng không nội địa và nước ngoài đang khai thác đường bay đến Việt Nam, đồng thời thông báo đến công an, hải quan cửa khẩu để phối hợp thực hiện, ngăn chặn bà T. đi lại bằng đường hàng không trong thời gian hiệu lực của quyết định.

Trước đó, bà T. đi trên chuyến bay VJ134 của hãng hàng không Vietjet tối 3.4, dự kiến khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội lúc 21 giờ 10 phút đã bức xúc, to tiếng thậm chí chửi bới phi hành đoàn vì bị thay đổi cửa ra máy bay.

Hành khách này nhận được thông báo muộn nên suýt bị trễ chuyến, sau khi lên máy bay, hành khách tiếp tục chửi bới các tiếp viên hàng không, làm loạn trên máy bay.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn chuyến bay, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định từ chối vận chuyển nữ hành khách Trần Thị T. và đề nghị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đưa khách rời máy bay.

Sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng vì hành vi “vi phạm trật tự, kỷ luật trong máy bay”, nhưng bà T. không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền. Sau đó, bà T cũng không nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước TP.HCM theo số tài khoản đã ghi rõ trong quyết định xử phạt.

Khi quá hạn nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành quyết định xử phạt, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã có văn bản gửi chính quyền địa phương nơi bà T. cư trú đề nghị giúp đỡ yêu cầu công dân chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại văn bản này, Cảng vụ Hàng không miền Nam đề nghị các cơ quan nói trên “yêu cầu bà Trần Thị T. chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian sớm nhất hoặc gửi văn bản xác minh nhân thân của bà T. cho Cảng vụ để có cơ sở ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Tuy nhiên, khi đại diện công an phường và Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến tận nhà, bà T. vẫn không chịu nhận và không ký vào biên bản, không nộp phạt.

Nam Phong