Lỗ chân lông to không chỉ làm mất thẩm mĩ mà còn dễ gây mụn mà về lâu dài sẽ thành sẹo lõm. Do đó, bạn cần một phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông ngay và an toàn nhất là các liệu pháp từ thiên nhiên.

Để làm se khít lỗ chân lông trên da mặt, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp trực tiếp từ bên ngoài hoặc điều chỉnh nội tiết tố bên trong. Có những phương pháp hiệu quả ngay tức thì, nhưng cũng có những phương pháp hiệu quả sau vài tháng thậm chí là cả một năm. Và sau đây sẽ là những biện pháp cải thiện làn da lỗ chân lông to chỉ trong thời gian ngắn. Tất nhiên muốn hiệu quả hơn, lâu dài hơn, bạn cần chăm chỉ chăm sóc da sau đó. 1. Chườm đá lạnh Đá lạnh được xem là phương pháp đơn giản nhất giúp bạn se khít lỗ chân lông hiệu quả và nhanh chóng. Đây còn được xem là phương pháp vệ sinh da hiệu quả bằng cách có thể cho vài viên đá nhỏ vào chiếc khăn mỏng sạch và thoa đều lên vùng da có lỗ chân lông to trong vòng 10-15 phút. Thực hiện đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của làn da. 2. Mặt nạ lòng trắng trứng gà Lòng trắng trứng gà có tác dụng đặc biệt tốt trong việc làm se khít lỗ chân lông và thêm sắc hồng cho làn da của mỗi người. Theo đây, lòng trắng trứng gà có thể mang lại cho bạn một làn da đáng mơ ước thông qua việc thu hẹp các lỗ chân lông trên bề mặt, từ đó có thể làm giảm lượng bã nhờn dư thừa. Đánh tan lòng trắng trứng gà, thêm vào đó 1 thìa nước cam vắt và 1 thìa bột nghệ. Đắp lên mặt 20 phút thì xả sạch. Với phương pháp này, bạn không chỉ thu hẹp lỗ chân lông mà còn giúp da trắng, đều màu. 3. Mặt nạ bột yến mạch Mặt nạ bột yến mạch trị mụn se khít lỗ chân lông hiệu quả nhanh chóng giúp bạn gái nhanh chóng hết mụn trứng cá sở hữu một làn da mịn màng trắng hồng tự nhiên mà không hề gây kích ứng da kể cả làn da nhạy cảm nhất. Bột yến mạch trộn với mật ong và sữa tươi, theo tỷ lệ 1:1:1 làm mặt nạ. Đắp lên da 30 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. 4. Thoa nước và giấm táo Giấm táo không chỉ làm đẹp da mà còn tiết kiệm chi phí mỹ phẩm đáng kể cho chị em phụ nữ, ngược lại độ an toàn cao sẽ làm chúng mình yên tâm nhé. Pha giấm táo và nước theo tỷ lệ 1:3 , sau khi rửa mặt sạch sẽ dùng bông gòn thấm rồi lau mặt bằng hỗn hợp này sẽ giúp lỗ chân lông se lại và làm sạch sâu. 5. Hỗn hợp mật ong và chanh Thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả với mật ong và chanh. Bạn chỉ cần trộn đều mật ong với nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp bôi lên da. Dùng bông hoặc là tay sạch để thoa đều lên mặt, giữ khoảng 20-25 phút rồi rửa mặt sạch bằng nước ấm. Kiên trì thực hiện việc này mỗi ngày bạn sẽ thấy làn da săn chắc và sáng mịn hơn. Theo Thethaovanhoa.vn