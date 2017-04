Tại cơ quan công an, Trần Thái Phúc khai rằng chỉ vì thấy vợ dám to tiếng với mẹ, nên đã ra tay giết hại, giấu xác trong bồn nước.

Phúc chỉ nơi giấu thi thể nạn nhân

Ngày 8/4, khi vừa đáp chuyến bay từ TP HCM về đến sân bay Chu Lai (Quảng Nam), đối tượng Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê quán thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đã chủ động gọi điện thoại liên hệ với Công an huyện Sơn Tịnh để đầu thú về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Trần Thị Huyền Trang (33 tuổi, quê Nam Định)- người vợ đã sinh cho Phúc 2 đứa con phải uổng mạng dưới tay Phúc vào ngày 27 Tết Nguyên đán vừa qua.

Trước đó, ngày 16/3, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Dinh (56 tuổi, trú ở xóm Hồng Phong 2, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về việc con gái bà là Trần Thị Huyền Trang (33 tuổi) bị mất tích sau khi về quê chồng tại thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, ăn Tết Nguyên đán.

Gia đình bà Dinh đã nhiều lần liên lạc qua số điện thoại của chị Trang nhưng không được, hỏi chồng chị Trang là Nguyễn Thái Phúc thì anh con rể ậm ờ cho rằng chị Trang bỏ nhà đi đâu không rõ. Mặc dù chị Trang bỏ đi nhưng chứng minh nhân dân và đồ dùng, trang sức cá nhân của chị Trang vẫn còn ở nhà Phúc. Nhận thấy sự mất tích của chị Trang có nhiều bí ẩn, gia đình bà Dinh nghi con gái mình đã bị thủ tiêu.

Từ tin báo của gia đình bà Dinh, Công an huyện Sơn Tịnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi đến nhà Trần Thái Phúc thì được biết, sau Tết Nguyên đán, Phúc cùng 2 con chung với chị Trang và mẹ đẻ đã vào TP HCM làm ăn.

Với sự hỗ trợ tích cực của Công an TP HCM, Công an huyện Sơn Tịnh đã xác định được nơi tạm trú của Trần Thái Phúc ở quận Tân Phú và yêu cầu Phúc về Quảng Ngãi làm việc với cơ quan Công an vào ngày 9/4 về việc người vợ bị mất tích. Biết sớm muộn công an sẽ phát hiện ra hành vi của mình, cộng với sự ân hận nên ngày 8/4 Phúc đã về quê tự thú hành vi giết vợ rồi phi tang trong một bi đựng nước phía sau nhà.

Theo lời khai của Phúc, trước năm 2005, Phúc từ Quảng Ngãi vào TP HCM làm ăn rồi quen và yêu chị Trang (quê Nam Định) vào đây mưu sinh. Hai người kết hôn năm 2006. Năm 2007, chị Trang sinh con gái đầu lòng, Phúc đưa vợ con về quê sinh sống. Đến năm 2013, vợ chồng Phúc đưa con cùng mẹ ruột vào lại TP HCM, thuê nhà tại quận Tân Phú để làm nghề buôn bán vải. Năm 2015, chị Trang sinh thêm một con trai…

Hàng ngày vợ chồng Phúc ra chợ buôn bán, mẹ Phúc trông 2 cháu. Kinh tế gia đình Phúc đủ chi tiêu, quan hệ giữa mẹ Phúc và chị Trang không có mâu thuẫn gì lớn có thể gọi là chuyện “mẹ chồng- nàng dâu”, cuộc sống nói chung là dễ chịu. Vậy mà chỉ trong một phút nóng giận thiếu kiềm chế, cộng với “ma men” dẫn lối, Phúc đã đoạt mạng người vợ của mình.

Đến ngày 13/1/2017, vợ chồng Phúc cùng 2 con và mẹ về Quảng Ngãi ăn Tết. Ngày 24/1/2017 (tức 27 tháng Chạp năm Bính Thân) sau khi ăn trưa ở nhà hàng xóm cùng thôn, hai vợ chồng Phúc trở về nhà. Lúc này khoảng 14h, chị Trang pha sữa cho con trai nhỏ uống và nhờ mẹ chồng tiếp tục cho uống để ru ngủ cháu, còn mình đi giặt đồ.

Đang ở nhà dưới, nghe tiếng khóc của con do bị nôn sữa, chị Trang liền to tiếng với mẹ chồng. Cho rằng vợ cư xử hỗn láo với mẹ mình, Phúc chửi vợ nhưng chị Trang cãi lại, hai vợ chồng cãi vã.

Thấy vậy, mẹ của Phúc bỏ đi. Sẵn trong người có hơi men, Phúc liền xuống sau nhà thấy sẵn có 1 cây nhíp xe ôtô dựng ở trong bếp liền mang với ý định dọa đánh vợ nhưng chị Trang vẫn không chịu bớt lời. Tức giận, Phúc liền cầm thanh nhíp đánh thẳng vào đầu chị Trang làm chị ngã ngửa ra phía sau. Lúc này thấy chị Trang vẫn còn la lối, Phúc liền lao đến đè chị Trang rồi dùng 2 tay bóp cổ, được khoảng 2 phút không thấy chị Trang động đậy thì Phúc bỏ tay ra.

Biết vợ đã chết, Phúc lôi thi thể vợ giấu xuống bếp rồi lau sạch vết máu trên nền nhà. Tiếp đó Phúc tháo toàn bộ nữ trang trên trên người chị Trang ra bỏ vào bao nilon đem giấu ở dưới đất trong phòng ngủ, để 2 viên gạch đè lên. Còn điện thoại di động của vợ, Phúc tháo lấy sim để trên tủ, vỏ máy bỏ vào hốc phía chân tường nhà bếp…

Đến khoảng 17h cùng ngày, mẹ Phúc về hỏi chị Trang đâu thì Phúc trả lời sau khi vợ chồng cãi nhau, Trang đã bỏ đi rồi.

Tối cùng ngày, Phúc bí mật đem thi thể vợ bỏ vào chiếc bồn nước bỏ hoang sau nhà, rồi dùng mền, áo ấm ủ lại, sau đó xúc cát phía trước nhà đổ vào lấp đầy. Đến sáng 25/1, lợi dụng nhà vắng người, Phúc mua xi măng trộn hồ đổ vào chiếc bồn nước nhằm ngăn mùi hôi và để tránh phát hiện. Những ngày sau đó, Phúc vẫn sinh hoạt bình thường.

Đến ngày 9/2, Phúc đưa 2 con và mẹ ruột vào lại TP HCM để tiếp tục buôn bán vải, nếu có ai hỏi vợ đâu thì Phúc dửng dưng trả lời rằng vợ mình cãi nhau với chồng rồi giận dỗi bỏ đi đâu không rõ.

Ngay trong đêm 8/4, cùng với việc lấy lời khai hung thủ, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khai quật nơi giấu xác chị Trang. Cơ quan điều tra đã thu giữ được các đồ vật như sim điện thoại, vỏ điện thoại, giấy CMND, quần áo cũng như đồ trang sức của nạn nhân.

Hiện Công an huyện Sơn Tịnh đã chuyển hồ sơ và đối tượng Trần Thái Phúc cho cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Sông Trà