Ngày 4/3, tại Thanh Hóa, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo cấp quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông - Những giá trị lịch sử và đương đại". Đây là hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhân dịp 520 năm ngày mất của Vua Lê Thánh Tông.

Tham dự hội thảo có: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Lãnh đạo Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và gần 300 đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, lịch sử...

Triều đại vua Lê Thánh Tông, gắn với niên hiệu Quang Thuận (1460-1469) và Hồng Đức (1470-1497) đã để lại những di sản đặc biệt quý báu về xây dựng pháp luật và quản trị quốc gia. Trong thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông, nước Đại Việt đã phát triển rực rỡ về mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đến quân sự. Trong số những thành tựu đặc sắc của Triều Vua Lê Thánh Tông phải kể đến những thành công của công cuộc cải cách pháp luật, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước để quản lý thống nhất quốc gia.

Quốc triều hình luật hay còn được gọi là Bộ luật Hồng Đức, Bộ luật nổi tiếng vừa thể hiện tính nghiêm minh khi trừng trị người có hành vi xâm phạm các giá trị nền tảng của xã hội, vừa đề cao tính nhân văn, nội dung đậm chất dân tộc, một mẫu mực về trình độ, kỹ thuật lập pháp, là một trong những ví dụ điển hình. Những giá trị và kinh nghiệm trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông đã gợi mở nhiều bài học trong quá trình hiện thực hóa chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận với 3 vấn đề lớn: Những tư tưởng về cải cách của vua Lê Thánh Tông; Những tư tưởng lớn trong lĩnh vực pháp lý và Những tư tưởng trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, trong đó có nhiều tham luận nổi bật như: "Bàn về tư tưởng đức trị và pháp trị trong đạo trị quốc an dân của vua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho công việc quản trị quốc gia hiện nay"; "Kinh nghiệm cải cách pháp luật tố tụng dưới triều vua Lê Thánh Tông - giá trị lịch sử và đương đại"; "Kinh nghiệm thiết kế bộ máy hành chính nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông và những bài học cho việc xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam"...

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: "Hội thảo quốc gia “Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều Vua Lê Thánh Tông - Những giá trị lịch sử và đương đại” có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thực sự cần thiết, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. Hội thảo không chỉ là dịp để các thế hệ luật gia, các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc mà còn là dịp để tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm cải cách, những kế sách trị quốc an dân của Vua Lê Thánh Tông, nhằm rút ra những bài học hữu ích để vận dụng vào thực tiễn cải cách, đổi mới hiện nay của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là thực hiện các chủ trương lớn về cải cách pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp, theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân do dân và vì dân".

Hoa Mai (TTXVN)