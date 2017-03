Hacker có thể thu thập thông tin cá nhân khi hack được tài khoản Faceebook. Nếu lo lắng không biết tài khoản Facebook của mình có bị hacker tấn công hay không, có thể thực hiện những thao tác kiểm tra sau đây.

Để kiểm tra xem tài khoản Facebook có bị tấn công hay không, bạn hãy nhấn vào mũi tên ở góc trên bên phải trang Facebook và truy cập vào đường dẫn Settings > Security > Where You're Logged In.

Xem lịch sử đăng nhập có thể giúp bạn phát hiện người lạ truy cập Facebook của mình

Lúc này danh sách tất cả thiết bị mà bạn đã đăng nhập và vị trí đăng nhập sẽ được hiện ra. Nếu có một hoạt động đăng nhập mà bạn không nhận ra, rất có thể bạn đã bị tấn công. Nếu cảm thấy bất cứ thứ gì không phải là bạn hãy nhấp vào End Activity ở phía bên phải nhật ký để kết thúc phiên đăng nhập đó. Lúc này hacker sẽ bị đăng xuất khỏi Facebook và cần phải đăng nhập trở lại.

Các dấu hiện nhận biết tài khoản đã bị tấn công

Bên cạnh phương pháp cơ bản ở trên, bạn cũng có một vài cách khác để biết liệu tài khoản của mình có bị hacker ghé thăm hay không. Điều này gồm: (1) tên sử dụng, ngày sinh, email và mật khẩu đã bị thay đổi; (2) ai đó gửi yêu cầu kết bạn tới những người nào đó rằng bạn không biết; (3) nội dung email được gửi đi từ tài khoản của bạn trong khi bạn chưa hề soạn thư; và (4) bài đăng xuất hiện trên Timeline mà không phải từ bạn.

Làm gì nếu Facebook bị tấn công

Truy cập vào End Activity và thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức. Tiếp theo, thông báo đến Facebook để nhận được sự hỗ trợ và Facebook trang bị cho người dùng khi bị hack.

Khi phát hiện dấu hiệu bị hack, hãy nhanh chóng đến trang trợ giúp của Facebook

Truy cập trang trợ giúp của Facebook tại đây , sau đó nhấn vào I think my account was hacked or someone is using it without my permission và chọn secure it. Facebook sẽ đưa bạn đến một trang để bạn đăng nhập và thực hiện các bước nhằm đảm bảo tài khoản của mình được an toàn.

Cách giữ tài khoản Facebook an toàn

Facebook cung cấp một loạt thiết lập giúp tăng cường bảo mật tài khoản, nhưng bạn cần phải tiến hành kích hoạt nó bằng cách nhấp vào mũi tên ở góc trên bên phải trang Facebook và chọn Settings. Bây giờ thực hiện các bước dưới đây.

Các thiết lập bảo mật cho tài khoản Facebook có thể truy cập từ mục Settings

- Bật Login Alerts để bạn nhận được thông báo khi tài khoản của mình được đăng nhập. Điều này giúp bạn biết được một hacker đang đăng nhập trái phép tài khoản của mình trước khi gây ra những thiệt hại không thể lường trước.

- Vào Login Approvals và bật Two-Factor Authentication (chế độ bảo mật 2 lớp), sau đó chọn thêm một lớp bảo mật trong danh sách các lựa chọn.

- Truy cập vào App Passwords bạn sẽ thấy một công cụ hỗ trợ tạo mật khẩu duy nhất cho ứng dụng thay vì sử dụng mật khẩu Facebook đó.

- Nhấn vào Your Trusted Contacts và thêm một vài người bạn thân hoặc thành viên gia đình để giúp bạn mở khóa tài khoản nếu nó bị tấn công.

Với những bước nêu trên, tài khoản Facebook của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều đối với một hacker nếu chúng muốn đột nhập trái phép.

Kiến Văn

Ảnh chụp màn hình