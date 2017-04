Việt Nam còn nhiều hạn chế, khoảng cách để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 so với thế giới, nhất là trong sáng tạo và sản xuất.

CÁc diễn giả trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: Nguyên Đức.

“Thay máu” mọi ngõ ngách đời sống kinh tế, xã hội

Trao đổi tại diễn đàn CEO “Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 – Được & Mất” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 7/4, các chuyên gia đều cho rằng cuộc các mạng công nghiệp 4.0 đang hiện hữu, tác động mạnh mẽ đến mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế, xã hội…

Ông Đặng Việt Dũng, Giám đốc Điều hành Uber Việt Nam nhận định trong tương lai, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ thay đổi bản chất nhiều công việc và cơ cấu nhiều ngành công nghiệp.

Bà Nguyễn Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam. Ví dụ với riêng ngành dệt may, đa số lao động ngành dệt may, da giày Việt Nam trong tương lai sẽ chịu sự cạnh tranh quyết liệt, thậm chí nhiều nhận lực “thất nghiệp” do khả năng cạnh tranh của máy móc, các nhà máy thông minh.

Đối với ngành ngân hàng, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cho rằng cũng sẽ có sự thay đổi lớn. Hiện hầu hết các ngân hàng đang kinh doanh theo cách truyền thống. Tuy nhiên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự hiện diện vật lý sẽ không còn quá cần thiết, khách hàng có thể đến những nơi máy có thể giao dịch tự động, rồi xét duyệt cho vay, cấp hạn mức tín dụng, trả lời khách hàng… cũng có thể do máy dần thực hiện thay thế con người.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp thay đổi tận gốc cách các ngân hàng tương tác với khách hàng, giúp giảm bớt chi phí hoạt động (do hiện chi phí nuôi bộ máy nhân viên rất lớn - PV). Và khi các ngân hàng cải thiện được như vậy sẽ đưa ra được giá dịch vụ thấp hơn, lãi suất thấp hơn, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng…

Còn theo góc nhìn của tiến sỹ Lê Đăng Doanh, các đối tượng chịu ảnh hưởng rất rộng, đó là bác sỹ, luật sư, kiểm toán viên, kiến trúc sư...

“Như tại Mỹ, một báo cáo mới đây cho thấy việc ứng dụng công nghệ đã giúp thời gian thiết kế xây dựng giảm 40%, thời gian xây dựng cũng giảm từ 20 – 40%, đặt ra những thách thức cho nhân lực ngành này. Hay công nghệ in 3D sẽ thay đổi công nghệ dệt may, da giày. Ô tô tự lái đã bắt đầu phát triển, đe dọa taxi truyền thống…”, ông Doanh nêu ví dụ.

4 cuộc cách mạng qua các thời kỳ.

Lạc quan vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Phân tích tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho rằng nếu nhìn cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng của các doanh nghiệp lớn, của những người có nhiều tiền, của những người có nhiều công nghệ thì Việt Nam không có cơ hội.

Tuy nhiên nếu nghĩ đây là cuộc cách mạng là của toàn dân, liên quan đến mọi người dân và mọi người dân đều tham gia được, của các doanh nghiệp siêu nhỏ chứ không phải các doanh nghiệp siêu lớn, thì cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ lại là lợi thế của Việt Nam.

Cùng đó, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Tiên Phong cũng cho rằng để có thể chuyển mình và bắt kịp cuộc cách mạng này, lãnh đạo các doanh nghiệp phải hiểu về kỹ thuật số, doanh nghiệp phải được số hóa cao, ứng dụng các công nghệ mới (như BigData…) vào hoạt động kinh doanh.

Trao đổi tại diễn đàn, các chuyên gia tại diễn đàn cũng cho rằng để Việt Nam có thể bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố quan trọng đó là còn phụ thuộc vào chính sách.

CEO Uber Việt Nam Đặng Việt Dũng nhấn mạnh trong ngắn hạn Việt Nam chưa thể bắt kịp, còn trung hạn vẫn là một dấu hỏi lớn. Vấn đề quan trọng còn phụ thuộc vào chính sách của nhà nước.

Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam thẳng thắn cho rằng Việt Nam còn nhiều hạn chế, khoảng cách để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 so với thế giới, nhất là trong sáng tạo và sản xuất. Muốn bắt kịp phải có sự đột biến về chính sách.

Còn theo như nhìn nhận của tiến sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là động lực lớn để Việt Nam phải đổi mới tái cơ cấu.

“Chính phủ phải tạo hành lang để doanh nghiệp, startup công nghệ phát triển, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp truyền thống phát triển mạnh hơn”, ông Mai Duy Quang, Phó chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) nhấn mạnh.

Nguyên Đức