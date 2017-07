Căng sữa là một hiện tượng khá quen thuộc đối với các mẹ trong quá trình cai sữa cho con. Cùng tham khảo cách làm hết căng sữa khi cai sữa sau đây để khắc phục nhanh chóng tình trạng này, các mẹ nhé!

Cai sữa là một trong những vấn đề gây đau đầu ở rất nhiều mẹ. Nó là cả một quá trình và không ai giống ai, đương nhiên cũng có người tiến hành dễ dàng, cũng có người cai sữa rất khó khăn. Từ đó, cách làm hết căng sữa khi cai sữa cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm khác nhau.

Để khắc phục tình trạng căng sữa, tức ngực khi cai sữa không phải là một vấn đề gì khó khăn nếu mẹ đã nắm vững các cách làm hết căng sữa khi cai sữa sau đây:

- Tiến hành cai sữa cho bé từ từ: từng bước một cai sữa cho bé để bé dần quên đi việc bú mẹ. Đến khi bé không còn bú liên tục, tuyến sữa sẽ tự nhiên thích nghi, điều chỉnh và giảm bớt lượng sữa tiết ra.

- Dùng lá bắp cải: Các mẹ hãy cho lá bắp cải vào tủ lạnh, sau đó úp lên mỗi bên ngực 1 lá để giảm bớt cảm giác căng tức, đồng thời giúp mẹ không bị tắc sữa khi có em bé lần sau.

- Dù sữa căng cứng và đau thì cũng không cho bé bú,: Hãy đợi đến thời điểm bé ngủ say nhất (khoảng 12h đêm), rồi cho bé bú, cứ thế theo phản xạ thói quen bé sẽ bú no say hết 2 vú mẹ, liên tục như thế trong 3 đêm, sữa sẽ vơi dần và đến sáng ngày thứ 4 là sữa dứt hẳn.

- Dùng khăn ấm: Các mẹ hãy lấy khăn ấm chườm nhẹ lên hai bên ngực, mát xa nhẹ nhàng bầu vú, sau đó vắt bớt sữa đi để giảm căng sữa, nhưng không nên vắt kiệt sữa và cần làm từ từ, giảm dần lượng sữa và thưa dần khoảng cách giữa các lần vắt

- Các cách trên không hiệu quả: Có thể dùng thêm một số loại thuốc có tác dụng tiêu sữa nhưng cần theo chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa.

Thời điểm nên cai sữa cho bé

Các tổ chức trẻ em như UNICEF, Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Canada cũng khuyên mẹ nên cho con bú trong khoảng 2 năm.

Sữa mẹ có đầy đủ các dinh dưỡng cần thiết cho bé và cực kì an toàn so với các loạisữa bột, sữa công thức hiện nay.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ có thời gian bú mẹ khả năng trí tuệ cao hơn, nguy mắc bệnh thấp hơn và sức đề kháng tốt hơn.

Nhưng nếu cho trẻ bú sữa sau 24 tháng thường xuyên thì nguy cơ bị sâu răng gia tăng.

Tốt nhất là, khi trẻ đã được 1 tuổi thì các bà mẹ nên bắt đầu kế hoạch cai sữa cho con.

Cai sữa cho bé sớm sẽ giúp mẹ có nhiều thời gian cho các công việc khác hơn và giúp bé dần trưởng thành hơn bắt đầu từ việc tự lập ăn uống.

Cai sữa đòi hỏi người mẹ phải quyết tâm và khéo léo, nếu không việc cai sữa sẽ trở thành cuộc chiến bất đắc dĩ giữa mẹ và con.

Ngoài ra cai sữa đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ cho mẹ mắc các bệnh, đặc biệt là bệnh về vú.

Chúc mẹ thành công với cách làm hết căng sữa khi cai sữa trên đây nhé!

