Có nhiều cách để hóa giải những cơn ghen từ trên trời rơi xuống của các bà vợ quá yêu chồng.

Đừng tranh cãi, hãy hiểu cô ấy

Một khi đã ghen, cô ấy có thể đưa ra yêu cầu về một cuộc nói chuyện nhưng cuộc nói chuyện ấy sẽ không hề nhẹ nhàng mà mang tính mệnh lệch, chất vấn, đôi co. Nhưng ngay cả khi lý do ghen tuông của cô ấy chẳng có nghĩa lý gì, thậm chí là nực cười thì các quý ông cũng không nên nói ra hoặc cười thách thức. Hãy bình tĩnh lắng nghe, để cô ấy nói hết rồi phân tích rõ ràng nguyên do khiến cô ấy ghen. Điều quan trọng nhất là các quý ông phải luôn tỏ thái độ trân trọng vợ, dù cô ấy đang bốc hỏa.

Quan tâm đến nguyên nhân mà cô ấy ghen

Chỉ khi yêu bạn và lo lắng về một điều gì đó thì cô ấy mới tỏ thái độ ghen tuông. Nếu như bạn coi đó như một trò đùa và tỏ ra không quan tâm trước những lo lắng tầm phào ấy thì sẽ khiến cô ấy bị tổn thương, lúc ấy, máu hoạn thư sẽ càng dâng cao hơn bao giờ hết. Tốt nhất là bạn nên tập trung lắng nghe vấn đề của cô ấy, và khi sự buộc tội lên cao thì hãy phản ứng lại bằng thái độ nhẹ nhàng, tích cực chứ không phải là những lời phán xét gay gắt.

Thay đổi để tin tưởng

Để xóa bỏ cơn ghen của cô ấy, cách tốt nhất là bạn hãy hỏi về việc mình có thể làm gì để cô ấy cảm thấy thoải mái và không bao giờ rơi vào những lo lắng ấy một lần nào nữa. Thậm chí bạn phải chấp nhận thay đổi một số thói quen sinh hoạt và làm việc của mình. Chính điều đó sẽ giúp cô ấy tin tưởng vào bạn hơn.

Nhật Quỳnh