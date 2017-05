Đặng Quốc Anh, ông bố cho con nghỉ học phổ thông để học ở nhà - homeschooling chia sẻ về việc cách học tiếng Anh của hai con. Thái Anh thi IELTS đạt 8.5 khi chưa tròn 13 tuổi, còn Nhật Anh thi IELTS đạt 8.0.

Ngày Thái Anh chưa đầy 1 tuổi, tôi đã hỏi anh cả sống bên Mỹ: "Sao con anh mới học lớp 4 mà qua đó đã hội nhập tốt". Anh tôi bảo là do con anh coi truyền hình suốt ngày. Tôi nghe kênh truyền hình Playhouse Disney đã lâu nên quyết định lắp cho con coi.

Thái Anh bắt đầu học tiếng Anh từ năm 3 tuổi.

Con rất mê Playhouse Disney nên lúc xem sẽ lẩm nhẩm nói theo ở những chương trình mà con yêu thích.

Vài tháng sau con có thể bập bẹ nói được tiếng Anh dù lúc đầu từ đa âm cứ dính nhau nghe rất tức cười.

Điều may mắn nữa là Thái Anh được Nhật Anh hướng dẫn và bảo ban. Nhật Anh không được học tiếng Anh nên rủ em ra chơi trò nói chuyện bằng tiếng Anh, hai anh em đã xây dựng được một môi trường nói tiếng Anh với nhau dù chủ đề toàn chuyện trẻ con.

Một điều quan trọng ở gia đình tôi là các kênh truyền hình cấm coi đều bị đặt mật khẩu, đặc biệt là kênh Cartoon Network bị cấm vĩnh viễn.

Sau hơn ba năm con bị cấm đọc và viết, tôi bắt đầu tắt hết các thiết bị nghe nhìn, chỉ để chương trình máy tính “I want to read!” của nhà xuất bản Dorling Kindersley.

Thái Anh hứng thú và hoàn thành chỉ trong vài ngày với chứng chỉ và bài hát tặng thưởng của phần mềm này.

Sau đó, con lần lượt học các phần mềm khác của DK như “Now I’m reading!”, “My First Amazing World Explorer”, “History Explorer”, “I Love Science”,... Mỗi phần mềm con đều học đến cùng và được chứng chỉ tốt nghiệp.

Lần đầu tiên, Thái Anh thấy có người hiểu nó nói gì là khi dượng Peter bên Mỹ ghé thăm nhà tôi.

Lần đó con lên tinh thần hẳn vì biết ngôn ngữ mình nói không phải là “tử” ngữ.

Một hôm Thái Anh hỏI tôi: “Dad, can I go to the zoo to see animals, Dad?” và tôi đã chở hai anh em sở thú.

Nhưng con đi mà không vui và còn nhăn nhó nói: “Stupid zoo!”. Hóa ra ý của con tôi là nói phải thả thú mới đúng.

Hai em Nhật Anh và Thái Anh học ở nhà (Ảnh: ND)

Thái Anh cũng mê kênh truyền hình mẫu giáo Playhouse Disney và coi ròng rã ba năm, nên đến lớp 3 chúng tôi vẫn nói đùa Thái Anh học 3 năm mẫu giáo.

Thái Anh phát âm rất chuẩn và rõ ràng nhưng có nhược điểm nói chậm.

Tôi nghĩ phải thay đổi tình hình này cho con.

Sau đó, tôi cho Thái Anh xem kênh thiếu niên Disney Channel vì họ nói nhanh như chớp.

Nhưng tôi cũng chỉ cho con xem kênh này đúng 1 năm vì kênh này dạy thiếu niên tính cách Mỹ, theo tôi là hơi ích kỷ.

Kênh Disney Channel được gia đình tôi xếp hạng chung với kênh Cartoon Network là kênh cấm.

Sau đó, Nhật Anh thấy sức đọc của Thái Anh khá hơn trước nên bày cho em đọc từ điển bách khoa toàn thư dành cho cho trẻ em Microsoft Encarta for Kid.

Nhật Anh hướng dẫn Thái Anh bằng những đoạn phim hài hước trên Encarta để kích thích niềm đam mê của em và khoảng 2 tháng sau đó thì Thái Anh đã miệt mài từ điển bách khoa và Encarta.

Lớn lên, Thái Anh rất thích đọc sách. Con thích đọc truyện phổ biến khoa học của Oxford nên hôm nào ngủ cũng đem cả bộ sách vào giường.

Tôi vẫn nhớ hôm con bắt đầu biết đọc truyện và ngạc nhiên khi thấy cuốn sách vẽ ra cả một câu chuyện thú vị về vị vua nước Anh huyền thoại Arthur. Con đọc suốt đêm cho đến 9 giờ sáng mới ngủ.

Trên bàn ăn gia đình tôi luôn có một màn hình máy tính 24 inch để xem phim khoa học và các kênh truyền hình National Geographic, Discovery Channel, Da Vinci Learning.

Ngoài ra, tôi cũng sưu tầm và chép về những bộ phim khoa học cho con.

Thái Anh thích phim về thiên văn. Nó luôn tỏ ra là có khả năng tiếp thu những kiến thức phức tạp trong thiên văn.

Con cũng có khả năng vượt trội và kiến thức tổng quát.

Một lần ru con ngủ tôi hát bài Clementine có chữ “forty-niner” nhưng không hiểu nên hỏi Nhật Anh nhưng con cũng cũng không biết, còn Thái Anh bảo rằng đó là mấy người đào vàng năm 1849 ở Cựu Kim Sơn (California).

Sau đó, một người anh của tôi ở Mỹ khuyên nên cho con học chương trình Khan Academy, vậy là hai anh em Nhật Anh và Thái Anh đua nhau học từ khanacademy dot org và học được những ông thầy của chương trình này.

Đầu năm lớp 6, Thái Anh xin tôi cho nghỉ học ở trường. Tôi đồng ý và giờ đây nó chỉ học sách theo chương trình luyện thi IGCSE của Anh. Con dự tính sẽ thi 10 môn gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn (học Anh), Sử, Địa, Ngoại ngữ (Nhật ngữ), ICT, Xã hội học.

Ngoài chuyện học hành, chúng tôi cũng khuyến khích hai anh em thi Anh văn.

Lần đầu đi thi, Thái Anh thi PET (B1) nhưng chuẩn bị không kỹ lắm. Sau này, con kể rằng lúc làm bài không được, nó lo cả nhà thất vọng nên cố làm.

Tôi nghe vậy thấy tội nghiệp con quá vì phần lỗi thuộc về tôi khi đã không lo cho con đủ trình độ.

Từ đó, tôi luôn rèn con rất kỹ trước khi thi. Khi đi thi, tôi bảo hai con rằng, ra trận bắn người ta thì cũng chấp nhận bị người ta bắn, đi thi đậu được thì cũng chấp nhận rớt được.

Lúc đầu, Nhật Anh học Upper Intermediate, còn Thái Anh lăn ra khóc vì không được học, tôi không ép và cho con học Intermediate.

Sau một thời gian thì Thái Anh rất lười nên tôi cho học chung với Nhật Anh luôn.

Vậy là xong Upper Intermediate, con thi đậu FCE (B2), lần 2 thi FCE nó thiếu đúng 1 điểm để đạt C1.

Sau đó, tôi cho hai anh em học tiếp Advanced và thi CAE sau 3 tháng. Nhật Anh được 81/100 đạt C2, còn Thái Anh được 73/100 đạt C1. Đó là các chứng chỉ vĩnh viễn của Cambridge University.

Mãi đến đầu năm 2016, Thái Anh mới lần lượt thi Starters, Movers và Flyers, được 45 gia huy (khiên) nhưng vì cuộc thi bị hủy nên con được đại học Cambridge thưởng cho tấm huy chương vàng.

Một năm sau, gia đình tôi cho hai con thi IELTS và cả hai anh em đạt 8.0 ở mức 31.5 ngay lần thi đầu tiên.

Thái Anh cũng lập kỷ lục là người thi nhỏ tuổi nhất được 8.0 với 2 điểm tuyệt đối 9.0/9.0 là nghe và nói, tuy nhiên con không được thưởng vì không luyện thi tại đơn vị này.

Lần thứ hai thi, Nhật Anh tăng từ 31.5 lên 32.5 còn Thái Anh không tiến bộ.

Để cải thiện điểm viết 5.5 lên 6.0 cho Thái Anh, tôi có hỏi nhưng các trung tâm không dạy riêng viết mà dạy cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Vậy là hai anh em lại tự dạy nhau. Nhưng một năm sau, điểm viết của Thái Anh đã tăng thành 7.0.

Thái Anh có tật nói tiếng Anh cà lăm, nhưng con bảo đó là cách để vừa nói vừa suy nghĩ điều sắp nói.

Nhật Anh đã kiên trì sửa tật cho em bằng cách khuyến khích em diễn thuyết cho học trò nghe rồi ghi âm để cùng phân tích sửa đổi.

Sau hai tháng, Thái Anh đã nói lưu loát và chững chạc hơn.

Sau đó, Thái Anh tham gia một kỳ thi hùng biện dù rớt từ vòng “gửi xe” nhưng khả năng nóI đã tăng lên.

Tôi cũng mua thêm máy móc để hai anh em đóng giả kỳ thi, lúc anh làm giám khảo, em là thí sinh và lúc thì em làm giám khảo thì anh thí sinh. Thái Anh có trình độ nghe vượt trội khi cả 3 lần thi IELTS đều đạt 9.0/9.0.

Để tăng khả năng chịu đựng làm việc và cường độ cao trong các kỳ thi, Thái Anh chơi game dàn trận như một môn thể thao trí tuệ.

Gia đình chúng tôi cũng tổ chức phát tài khoản thời gian chơi games cho hai con.

Khi con làm việc tốt, chúng tôi đều thưởng giờ chơi, nếu không nghe lờI và hư hỏng thì bị trừ giờ. Cuối tuần hai anh em được rút giờ trong tài khoản ra chơi đàng hoàng, không lén lút.

Nhờ chơi game và quen với căng thẳng mà không có kỳ thi nào làm Thái Anh mệt mỏi. Vì tham phần thưởng dành cho người lập kỷ lục nhỏ tuổi nhất đạt điểm cao nên tôi cho con thi ở IDP của Úc.

Kết quả là Thái Anh được giành được điểm Nghe 9.0, Đọc 9.0, Viết 7.0, Nói 8.5 và điểm tổng kết 8.5 khi chưa đầy 13 tuổi.

Trước đó, tôi hứa thưởng cho con 100 giờ chơi nếu đạt 33 (vừa đủ 8.5) và cứ dư 0.5 điểm là tăng thưởng gấp đôi, nhưng Thái Anh đạt 33.5 dư 0.5 điểm nên lãnh thưởng 200 giờ chơi.

Vừa biết này con xin rút 5 giờ chơi ăn mừng cùng với anh Nhật Anh.

Quá trình học của Thái Anh là quá trình học thật. Con học được nhiều điều hay lẽ phải nhờ biết 2 ngôn ngữ Việt và Anh, con đường học vấn của con còn rất dài…

Tôi nghĩ, điểm hạn chế của việc cho trẻ con thi lấy các chứng chỉ Anh ngữ là trình độ của nó học theo kiểu dân bản ngữ, sẽ ngang với trình độ của người học theo kiểu ngôn ngữ thứ hai lớn tuổi hơn nó nhiều.

Mặt khác, đề thi cũng nói đến các vấn đề của người lớn và ra theo kiểu người lớn.

Như vậy, đứa nhỏ đi thi sẽ bị cướp mất sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Nhưng biết sao được với con nhà nghèo, được cái này thì sẽ mất cái kia.

Lê Huyền (Ghi)