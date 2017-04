Bạn có muốn biết: ai quan tâm tới bạn, ai thường xuyên ghé thăm facebook của bạn không? Biết được điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy. Nhất là các bạn đang yêu, đang trong giai đoạn tán tỉnh. Bài viết sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều này 1 cách dễ dàng: Cách để biết ai thường xuyên ghé thăm facebook của mình.

Cách trực quan nhất đề biết 1 người có xem facebook của bạn nhiều hay không đó là like và comment. Người nào like và comment nhiều thì người đó tất nhiên là ghé thăm facebook của bạn nhiều rồi. Nhưng không phải ai ghé thăm facebook của bạn nhiều đều like và comment hết. Có những người theo dõi bạn 1 cách âm thầm. Họ vẫn đều đặn vào facebook của bạn, quan tâm bạn, theo dõi những bước đi của bạn. Nhưng họ không like, không comment, họ không muốn cho bạn biết: họ đang quan tâm, theo dõi bạn. Vậy làm thể nào để biết được họ?

Các bước để biết ai thường xuyên ghé thăm facebook của bạn.

Bước 1: Vào trang facebook cá nhân.

Trang facebook cá nhân hay còn gọi là trang profile. Ví dụ: trang facebook cá nhân của mình là: facebook.com/thuylinh1041991

Bước 2: Nhấn đồng thời tổ hợp phím CTRL + U

Nhấn tổ hợp phím CTRL +U nhằm mục đích xem source code của trang.

Bước 3: Nhấn tổ hợp phím CTRL + F trên trang source code

Mục đích của nhấn tổ hợp phím CTRL + F là để tìm kiếm. Chúng ta cần tìm kiếm dòng chữ InitialChatFriendsList trên trang source code. Khi nhấn CTRL + F sẽ xuất hiện 1 ô để ta gõ cụm từ tìm kiếm vào. Hãy copy và dán cụm từ InitialChatFriendsList vào rồi nhấn Enter

Bước 4: Xác định những ai thường xuyên ghé thăm Facebook của bạn

Khi nhấn Enter ở bước 3, bạn sẽ tìm đến được dòng chữ InitialChatFriendsList. Sau dòng chữ InitialChatFriendsList sẽ ID facebook của những người thường xuyên ghé thăm facebook của bạn. Các ID đó có dạng 10000xxx-2. Bỏ -2 bạn sẽ có được ID chính xác của người dùng Facebook ghé thăm bạn thường xuyên. Có được ID rồi, để tìm facebook của người đó. Bạn chỉ cần gõ vào trình duyệt facebook.com/ID- vua tim được. Lúc đó Facebook của bạn bè sẽ hiện ra.

Ví dụ: với Facebook của mình, sau dòng InitialChatFriendsList mình có ID 100005063109060-2. Để xác định Facebook của người ghé thăm facebook mình thì gõ facebook.com/100005063109060 rồi Enter là ra thôi.

Với những ID nằm ở đầu tiên sau dòng chữ InitialChatFriendsList thì người đó ghé thăm facebook của càng nhiều. Những ID càng về sau thì sự ghé thăm Facebook của bạn càng giảm.

Bài viết trên đúng với tất cả các trình duyệt. Nhưng mình khuyên bạn nên dùng Chrome để thực hiện. Lúc đó sẽ có hình tương tự bài viết. Nào bạn hãy check ngay và luôn đi. Xem thử những anh chàng, cô nàng nào đang âm thầm theo dõi, âm thầm quan tâm bạn. Từ đó, mở chút tín hiệu cho người ta nhé.

Theo Chiến Thần (Tech12h)