Thường trực huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa họp, kết luận về vụ việc dọa thả học sinh vào máy vặt lông gà tại Trường Mầm non xã Xuân Giao. Theo đó, cô Hiệu trưởng nhà trường bị xử lý cách chức và hàng loạt cán bộ, giáo viên khác bị kỷ luật.

Cụ thể, Hiệu trưởng Vũ Thị Hằng bị cách chức và điều động sang giảng dạy tại trường khác; 2 cô giáo Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng bị kỷ luật cảnh cáo và điều động chuyển sang trường khác, tạm thời làm nhân viên trường học không trực tiếp giảng dạy.

Hình ảnh cắt từ clip.

3 cô giáo trên đã vi phạm phương pháp chăm sóc trẻ em mầm non, vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Kết luận của thường trực Huyện ủy Bảo Thắng nhấn mạnh: các vi phạm tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đã gây bức xúc cho gia đình và xã hội, tạo dự luận xấu trong nhân dân đối với ngành giáo dục - đạo tạo và uy tín của địa phương. Do đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Trong vụ việc này, 2 hiệu phó nhà trường cũng bị phê bình vì chưa làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên, nhân viên nhà trường. 1 nhân viên y tế và 1 nhân viên cấp dưỡng bị phê bình vì chứng kiến sự việc các cô giáo có lời nói, hành vi dọa nạt cháu bé nhưng không có hành vi ngăn chặn kịp thời. Hội đồng nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, Chi bộ nhà trường và các Đảng viên liên quan cũng phải chịu đánh giá, phê bình về trách nhiệm trong vụ việc.

Ngoài ra, thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu Công an huyện điều tra, xác minh làm rõ cán bộ giáo viên Trường Mầm non xã Xuân Giao đã có hành vi phát tán, thổi phồng hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội gây dư luận không tốt trong nhân dân để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trước đó, vào ngày 22/3, khi được bố đưa đến lớp, cháu Nguyễn Gia Huy, học sinh lớp mẫu giáo 4 tuổi A3, Trường Mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng khóc nhiều. Bố cháu định lấy roi đánh thì cô giáo chủ nhiệm ngăn lại. Sau đó, bố đưa cháu ra ngoài một lát rồi trả về lớp. Lúc bố cháu đi khỏi, cháu vẫn khóc, cô chủ nhiệm bế dỗ thì bị cháu cắn và cào vào tay rồi bỏ chạy. Hai cô Vũ Thị Thu Hiền và Lê Thị Phượng trông thấy giữ cháu lại và dọa thả cháu vào máy vặt lông gà để cháu thôi khóc, nhưng cháu không chịu. Tiếp đó, cô Hiệu trưởng Vũ Thu Hằng tới bế cháu một lần nữa dọa thả vào máy và hô cắm điện (máy cất ở nơi không có ổ cắm) thì bố cháu bất ngờ từ phía sau trường đi tới can thiệp rồi đưa cháu về nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, đoạn clip ngắn do bố cháu ghi lại khi chứng kiến đã được chia sẻ, phát tán mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hiện, cháu Nguyễn Gia Huy đã trở lại học và hòa nhập bình thường với các bạn tại Trường Mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai./.

An Kiên/VOV -Tây Bắc