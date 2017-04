Kết luận về vụ việc giáo viên trường mầm non Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai) dốc ngược trẻ vào máy vặt lông gà, cô hiệu trưởng đã bị cách chức và các cán bộ, giáo viên khác bị kỷ luật.

Cụ thể, bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng nhà trường bị cách chức, điều động sang giảng dạy tại trường khác; hai cô giáo Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng bị kỷ luật cảnh cáo và điều động chuyển sang trường khác, tạm thời làm nhân viên, không trực tiếp giảng dạy vì ba cô giáo đã vi phạm phương pháp chăm sóc trẻ em mầm non, vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trong kết luận của huyện Bảo Thắng, các vi phạm tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đã gây bức xúc cho gia đình và xã hội, tạo dư luận xấu trong nhân dân đối với ngành Giáo dục - Đào tạo đồng thời ảnh hưởng tới uy tín của địa phương. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng địa phương phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Hình ảnh cháu bé bị cô giáo dốc ngược xuống máy vặt lông gà (Ảnh cắt từ clip).

Trong vụ việc này, hai hiệu phó nhà trường cũng bị phê bình vì chưa làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên, nhân viên nhà trường. Một nhân viên y tế và một nhân viên cấp dưỡng bị phê bình vì chứng kiến sự việc, lời nói, hành vi dọa nạt cháu bé của các cô giáo nhưng không ngăn chặn kịp thời. Hội đồng nhà trường, ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, ban Thanh tra nhân dân, Chi bộ nhà trường và các đảng viên liên quan cũng phải chịu đánh giá, phê bình về trách nhiệm trong vụ việc.

Ngoài ra, thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu Công an huyện điều tra, xác minh làm rõ việc cán bộ giáo viên trường mầm non xã Xuân Giao nghi có hành vi phát tán, thổi phồng hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội gây dư luận không tốt trong nhân dân. Sau quá trình điều tra sẽ có biện pháp xử lý kịp thời.

Trước đó, ngày 22/3, cô Hiệu trưởng Vũ Thu Hằng đã bế một học sinh dọa thả vào máy vặt lông gà vì bé khóc. Sau khi vụ việc xảy ra, đoạn clip ngắn do bố cháu ghi lại khi chứng kiến đã được chia sẻ, phát tán mạnh trên mạng xã hội.

Liên quan tới vụ việc, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa. Bà Nghĩa cho hay: “Vụ việc trên cho thấy, hai giáo viên và hiệu trưởng trường mầm non xã Xuân Giao đã thiếu kỹ năng, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, có hành vi bạo hành trẻ. Dù vì bất kỳ lý do gì thì dọa nạt không phải là phương pháp giáo dục, đặc biệt là đối với giáo dục trẻ mầm non. Trẻ rất cần tình cảm yêu thương, sự gần gũi, động viên khích lệ (vừa dạy, vừa dỗ dành, chăm sóc) của cô giáo để giúp trẻ cảm thấy được an toàn và thích nghi với môi trường mẫu giáo”.

