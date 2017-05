Có tới 800 loại vi khuẩn tự nhiên trong miệng. Khi những vi khuẩn này phân hủy protein, nó sẽ sản sinh một lượng chất thải gây mùi hôi cho miệng.

Hôi miệng chủ yếu xuất phát từ việc vệ sinh kém, dẫn đến mảng bám tích tụ trên răng và dần dần hình thành cao răng quanh cổ răng và dưới nướu.

Ngoài ra, hôi miệng còn do các bệnh lý toàn thân như gan, thận, bệnh dạ dày,…hoặc do tình trạng khô miệng gây nên. Sử dụng các thực phẩm có mùi cũng khiến cho tình trạng hôi miệng trở nên nghiêm trọng hơn. Dưới đây là 8 cách chữa hôi miệng ở nhà an toàn và hiệu quả:

Muối: Muối là một loại khoáng chất, rất tốt đối với hàm răng và sức khỏe của nướu. Muối còn có tính sát trùng rất tốt. Vì vậy khi dùng muối làm cách chữa trị bệnh hôi miệng nhanh nhất tại nhà, bạn vừa có thể làm sạch miệng lại sát khuẩn được những vết thương trong miệng, đặc biệt là ở nướu.

Trà xanh trị hôi miệng nhanh nhất: Lá trà xanh được xem là phương thuốc đầu tiên nên áp dụng. Với tinh chất kháng khuẩn, giải nhiệt và thanh mát, trà xanh có thể khử mùi hôi miệng cực tốt. Cách dùng: nhai trong miệng hàng ngày.

Chanh: Dùng vỏ chanh đã được rửa kỹ để nhai thật kỹ và nuốt. Thực hiện vài lần trong ngày. Hoặc vắt chanh lấy nước cốt và cho thêm chút muối. Dùng hỗn hợp này để ngậm hoặc chải răng 2 lần mỗi ngày.

Lá mùi tàu: Dùng lại lá này thì có thể chữa được hôi miệng do nguyên nhân dạ dày, tiêu hóa. Cách dùng: Lấy lá ngò gai sắc với nước thật đặc, thêm vào đó vài hạt muối để súc miệng và khò họng nhiều lần trong ngày.

Gừng: công hiệu với bệnh hôi miệng do dạ dày và tiêu hóa. Cách dùng: Cắt gừng thành lát pha thành trà và uống hàng ngày, có thể thêm vào đó một vài giọt chanh để hơi thở thơm mát hơn.

Sữa chua: có khả năng làm sạch và ngăn mảng bám răng. Vì thế, nếu ăn sữa chua hàng ngày, bạn sẽ ngăn ngừa được sự hình thành của mảng bám cao răng – căn nguyên của các bệnh lý gây mùi hôi miệng.

Quế: nổi tiếng là một loại thực phẩm có vị cay, nóng và mùi thơm rất đặc trưng. Trong quế có chứa tinh dầu aldehyle cinnamic giúp mùi hôi biến mất đồng thời ức chế số lượng vi khuẩn có hại cho khoang miệng.

Lấy cao răng – Cách chữa hôi miệng triệt để nhất: Nguyên nhân gây hôi miệng chủ yếu thường xuất phát từ cao răng, chính vì vậy, lấy cao răng là biện pháp chữa hôi miệng triệt để nhất.

Mạnh Cường/VOV.VN