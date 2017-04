Ngày 8/4, hầu khắp các khu vực trên cả nước đều nằm trong xu hướng tăng nhiệt, nắng kéo dài trong ngày. Đây là đợt nắng nóng đầu mùa nhưng người dân cũng cần chú ý phòng tránh cháy nổ.

Ở phía Bắc, vùng thấp phía Tây phát triển rộng sang phía Đông và tác động mạnh đến các tỉnh phía Tây Bắc. Trời nắng từ sớm, đến trưa chiều sẽ xuất hiện những điểm nắng nóng cục bộ ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 13 giờ-16 giờ.

Các tỉnh phía Đông nhờ có cơn mưa rào từ đêm nên đến sáng 8/4 trời vẫn khá mát mẻ, nhiều mây, có sương mù nhẹ rải rác. Đến gần trưa, nắng lên nhiều hơn khiến nhiệt độ tại Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Lạng Sơn tăng lên 29-32 độ C.

Vùng thấp phía Tây cũng mở rộng vùng ảnh hưởng xuống tới miền Trung. Vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt 35-37 độ C. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đồng Hới trời dịu hơn, nhiệt độ giao động trong khoảng 31-33 độ C, riêng thành phố Huế 35 độ C. Khu vực phía Nam miền Trung từ Đà Nẵng đến Phan Thiết nắng vừa phải, nhiệt độ 31-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ tại Pleiku, Buôn Ma Thuột trong khoảng 31-34 độ C.

Khối áp cao cận nhiệt đới hoạt động khiến khu vực Nam bộ giảm mưa, tăng nắng. Nắng nóng cục bộ có khả năng xảy ra ở thành phố Thủ Dầu Một, Tây Ninh 35-36 độ C. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau trong khoảng 33-34 độ C. Chiều tối và đêm vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, Vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Huyện đảo Trường Sa mưa giảm xuống còn vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, gió cấp 3-4. Vùng biển quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc gió cấp 3-4, trời nắng, biển êm./.