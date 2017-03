Trước thông tin bột ngọt gây mẫn cảm cho người tiêu dùng, các nhà khoa học về sức khỏe và an toàn thực phẩm ở nhiều quốc gia đã vào cuộc để nghiên cứu.

Bài viết của PGS. TS. Nguyễn Duy Thịnh, dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiều tổ chức y tế uy tín.

Năm 1860, nhà hóa học Ritthaussen làm việc ở Hamburg (Đức), khi nghiên cứu đã phát hiện thành phần axit amin trong protein của động vật có axit glutamic. Mãi đến năm 1909, GS. Kikunae Ikeda người Nhật mới tách chiết được axit glutamic từ rong biển laminaria japonica với khối lượng lớn.

Bột ngọt (mì chính) là một loại gia vị được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhằm mang lại vị umami (vị ngon, ngọt thịt) cho các món ăn.

GS. Kikunae Ikeda đã chuyển axit glutamic thành dạng muối mononatri glutamate, kết tinh ở dạng hình kim. Chất này có vị ngọt rất dễ chịu của thịt và rau (còn gọi là vị umami). Cũng kể từ năm đó, sản phẩm gia vị có vị ngọt thịt với thành phần mononatri glutamate mà Việt Nam biết dưới tên gọi bột ngọt hoặc mì chính được thương mại hóa trên toàn cầu.

Những năm sau, công nghệ sản xuất bột ngọt được hoàn thiện bằng công nghệ lên men do vi sinh vật dựa trên nguồn nguyên liệu chính là hydrat cacbon (đường và tinh bột), nhờ đó sản lượng mì chính tăng lên nhanh chóng. Hiện nay, trên thế giới có nhiều nước sản xuất bột ngọt với sản lượng lớn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Pháp, Mỹ, Philipine...

Mì chính là gia vị không thể thiếu trong căn bếp của nhiều gia đình.

Bột ngọt đã trở thành gia vị được sử dụng phổ biến ở nhiều nước. Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn liên tục tiến hành nhiều công trình nghiên cứu để xem xét mức độ an toàn của loại gia vị này với sức khỏe con người.

Năm 1968, một vị khách sau khi ăn ở nhà hàng Trung Quốc phản ánh về các triệu chứng như: mỏi gáy, mệt mỏi, nóng mặt… Một số người cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do dùng những món ăn có nhiều bột ngọt trong các nhà hàng Trung Quốc.

Trước thông tin về khả năng gây ra những bất thường cho sức khỏe của bột ngọt, các tổ chức y tế và sức khỏe uy tín trên thế giới như: Ủy ban các Chuyên gia về Phụ gia Thực phẩm (JECFA) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp Quốc (FAO), Ủy ban Khoa học về Thực phẩm của Cộng đồng chung châu Âu (SCF), Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã tham gia vào cuộc nghiên cứu này.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mì chính an toàn cho sức khỏe con người.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu và ý kiến của nhiều nhà khoa học về sức khỏe trong các hội thảo khoa học có tính quốc tế, Ủy ban các Chuyên gia về Phụ gia Thực phẩm (JECFA) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp Quốc (FAO) kết luận rằng: không tìm thấy mối liên quan nào giữa bột ngọt và các triệu chứng như mỏi gáy, mệt mỏi, nóng mặt...

Nói cách khác, bột ngọt là một gia vị an toàn, được phép sử dụng khỏe với liều dùng hàng ngày không xác định (ADI not specified) và cho phép bổ sung vào thực phẩm theo liều lượng GMP (Good Manufacturing Practices). Đồng thời, Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex quốc tế (CAC) không xếp bột ngọt vào nhóm thành phần thực phẩm gây dị ứng.

Ở Việt Nam, Bộ Y tế xếp bột ngọt vào “Danh mục Phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm” và được dùng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất thực phẩm, cũng như các món ăn trong gia đình.

Như vậy, chúng ta đã có đủ chứng lý khoa học để khẳng định bột ngọt không phải là nguyên nhân gây ra các triệu chứng khó chịu mà một số người có thể gặp phải. Để có câu trả lời xác thực, cần có thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu, giúp người tiêu dùng có biện pháp ăn uống hợp lý, bảo vệ sức khỏe cho mình.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần nhớ rằng, bột ngọt là một gia vị dùng để làm tăng vị ngon và hấp dẫn của thực phẩm. Bột ngọt không thể thay thế sản phẩm giàu dinh dưỡng như: thịt, cá, trứng, sữa...

Mộc Trà