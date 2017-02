Đến hẹn lại lên, một ngày trước ngày trao giải Oscar - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh, mọi cặp mắt hiếu kỳ lại đổ dồn về "Mâm xôi Vàng" - giải thưởng được coi là "Oscar ngược" nhằm "bêu xấu" những sản phẩm kém chất lượng của ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ.

Hai nhân vật chính trong phim "Batman v Superman: Dawn of Justice".

Năm nay, bộ phim đình đám về siêu anh hùng "Batman v Superman: Dawn of Justice" (tạm dịch: Batman và Superman: Bình minh công lý) và phim tài liệu chỉ trích ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party" (Nước Mỹ của bà Hillary: Câu chuyện bí mật của Đảng Dân chủ) đã thắng lớn, khi mỗi phim cùng ẵm tới 4 giải thưởng.

Diễn viên thủ vai ác nhân Lex Luthor - Jesse Eisenberg nhận giải "Nam diễn viên phụ tệ nhất", vượt qua chàng hề Joker của Jared Leto trong "Suicide Squad". Bên cạnh đó, "Batman v Superman: Dawn of Justice" còn bị xướng tên ở các hạng mục "Kịch bản tệ nhất", "Phần tiếp theo/làm lại tệ nhất", "Cặp đôi tệ nhất màn ảnh" (cho Ben Affleck và Henry Cavill).

Tuy nhiên, giải thưởng lớn của Mâm xôi Vàng 2017 là "Phim tệ nhất" đã thuộc về "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party".

Bộ phim nhái về bà Hillary Clinton cũng được "vinh danh" ở các hạng mục "Đạo diễn tệ nhất" (Dinesh D’Souza), "Nam diễn viên chính tệ nhất" (tiếp tục là D’Souza), "Nữ diễn viên chính tệ nhất" (Becky Turner). Phim có kinh phí 5 triệu USD và mang về doanh thu khá khiêm tốn năm qua là 13,1 triệu USD tại các phòng vé Bắc Mỹ.

Giải “Cứu thế” năm nay thuộc về diễn viên/đạo diễn Mel Gibson, người vừa trở lại Hollywood sau nhiều năm bị tẩy chay vì bê bối.

