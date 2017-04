Các nước BRICS khẳng định kiên quyết ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, nhấn mạnh sự cần thiết để chính người Syria giải quyết hòa bình cuộc xung đột Syria.

Người dân thủ đô Damascus biểu tình phản đối vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) khẳng định kiên quyết ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, nhấn mạnh sự cần thiết để chính người Syria giải quyết hòa bình cuộc xung đột Syria.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong thông cáo chung trong cuộc họp đặc phái viên các nước BRICS về Trung Đông diễn ra ngày 11-12/4 tại thành phố Visakhapatnam của Ấn Độ.

Các nước BRICS kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì sự thống nhất khi đánh giá các trường hợp nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học.

Các nước BRICS mạnh mẽ lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong mọi trường hợp, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì sự thống nhất khi đánh giá những trường hợp nghi sử dụng vũ khí hóa học nào hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hóa học.

[Ông Trump hoan nghênh việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng về vấn đề Syria]

Thông cáo chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác giữa Tổ chức Cấm vũ khí hóa học thuộc Liên hợp quốc (OPCW) với chính quyền Syria.

Các nước BRICS cũng bày tỏ quan ngại về hậu quả nhân đạo trong chiến dịch quân sự giải phóng thành phố Mosul của Iraq. Các nước nhấn mạnh cần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iraq cũng như ủng hộ nỗ lực của chính phủ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Các nước BRICS bày tỏ hy vọng các nhóm sắc tộc và tôn giáo tại Iraq sẽ giúp thúc đẩy hòa giải dân tộc như một biện pháp duy nhất chấm dứt bất ổn, thiết lập hòa bình và khôi phục kinh tế.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 13/4, một nhóm chuyên gia của OPCW (có trụ sở ở La Hay, Hà Lan) đã được cử đến Thổ Nhĩ Kỳ để thu thập các mẫu phẩm như một phần trong công tác điều tra vụ tấn công cho là bằng vũ khí hóa học ở Syria hồi tuần trước khiến 87 người thiệt mạng.

Trước đó, hôm 12/4, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó lên án vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria, không được thông qua do Nga bỏ phiếu trắng.

Moskva cho rằng chưa có đủ bằng chứng để kết tội chính quyền Damascus trong vụ việc này./.