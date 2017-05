Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi vừa thực hiện chuyến thăm tới các quốc gia vùng Vịnh với chương trình nghị sự chính là thảo luận biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, giải quyết các cuộc khủng hoảng trong khu vực. Quan hệ giữa Ai Cập và các nước vùng Vịnh được cải thiện trong bối cảnh Ai Cập đang nỗ lực lấy lại vị thế ở khu vực.

Tại cuộc gặp với Quốc vương Cô-oét An Xa-ba trong chuyến thăm hai ngày gần đây của Tổng thống Xi-xi tới quốc gia Trung Đông này, Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh, an ninh của các quốc gia vùng Vịnh cũng là an ninh của Ai Cập và Cai-rô sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự ổn định và an ninh của "các quốc gia vùng Vịnh anh em". Hai nhà lãnh đạo Ai Cập và Cô-oét nhất trí tiếp tục phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tăng cường các nỗ lực để tìm kiếm các giải pháp chính trị cho những cuộc xung đột trong khu vực theo hướng bảo vệ các thể chế nhà nước và bảo đảm tính toàn vẹn lãnh thổ của những nước này. Hai bên cũng đề cập việc tăng cường quan hệ song phương cũng như phương pháp củng cố nỗ lực của khối các nước A-rập trong việc giải quyết các vấn đề khu vực. Là quốc gia A-rập ở vùng Vịnh luôn ủng hộ Ai Cập trên phương diện chính trị cũng như hỗ trợ kinh tế với hàng tỷ USD tài trợ các sản phẩm dầu mỏ, tiền mặt và tiền gửi tại Ngân hàng trung ương Ai Cập kể từ năm 2013, thời điểm Tổng thống Hồi giáo ở Ai Cập M.Mo-xi bị lật đổ, Cô-oét là đối tác chiến lược của Ai Cập ở vùng Vịnh. Hai nước đã thống nhất tăng cường hợp tác quân sự song phương, phối hợp tốt hơn nữa trong chống khủng bố, duy trì an ninh nhằm thiết lập sự ổn định tại khu vực.

Trước đó, Tổng thống Ai Cập cũng đã tới A-rập Xê-út với cam kết tăng cường hợp tác giữa hai nước nhằm duy trì an ninh và ổn định của các nước A-rập cũng như chống lại các âm mưu gây chia rẽ giữa các đồng minh nội khối. Sau những căng thẳng bởi những bất đồng trong các vấn đề khu vực, Ai Cập và A-rập Xê-út đang hàn gắn và hâm nóng trở lại mối quan hệ chiến lược. Hai nước muốn giải quyết ổn thỏa những bất đồng để hướng tới lợi ích chung. Trong khi Ai Cập cần hỗ trợ kinh tế cũng như dòng vốn đầu tư từ A-rập Xê-út thì quốc gia vùng Vịnh này cũng cần sự ủng hộ của Cai-rô trong các diễn đàn khu vực và quốc tế. A-rập Xê-út đã hỗ trợ hàng tỷ USD cho Ai Cập sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mo-xi, thành lập một quỹ đầu tư trị giá 16 tỷ USD để thúc đẩy dự án phát triển khu vực Xi-nai của Ai Cập, cũng như thực hiện dự án xây dựng một cây cầu nối hai nước qua Biển Đỏ với tổng kinh phí lên tới bốn tỷ USD. A-rập Xê-út hiện là nhà đầu tư nước ngoài số một tại Ai Cập với tổng số vốn hơn sáu tỷ USD thông qua hơn 3.400 dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngược lại, Ai Cập cũng đang đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào quốc gia vùng Vịnh này với hơn 1.300 dự án. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2016 đạt 4,2 tỷ USD.

Hiện tại, cả Cô-oét và Ai Cập đều tham gia liên minh quân sự do A-rập Xê-út dẫn đầu tham chiến tại Y-ê-men. Thời gian gần đây, Ai Cập tăng cường tập trận chung với các nước A-rập vùng Vịnh nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang, nâng cao kinh nghiệm huấn luyện và sử dụng trang thiết bị vũ khí hiện đại. Dù còn những khác biệt về quan điểm và cách giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Xy-ri và Y-ê-men, song việc Ai Cập chú trọng tăng cường quan hệ với các quốc gia A-rập ở vùng Vịnh cho thấy, các nước A-rập đang thúc đẩy vai trò trong giải quyết các vấn đề nội khối nhằm giảm sự can thiệp từ bên ngoài để nỗ lực tìm lối thoát cho các cuộc khủng hoảng ở khu vực.