Chọn cách nói ra để tự chữa lành, để cảnh báo mọi người hãy chú ý đến các em nhỏ hơn nữa, để các nạn nhân bị xâm hại tình dục khác biết họ không cô đơn, nhiều nghệ sĩ Việt Nam và thế giới đã mở lòng kể về quá khứ bị lạm dụng tình dục khi còn thơ bé.

Tiên Tiên

Năm 2016, Tiên Tiên chia sẻ trên trang cá nhân clip một bà mẹ ở Vũng Tàu tố cáo người đàn ông lớn tuổi lạm dụng tình dục con gái 6 tuổi của chị nhiều lần. Kèm theo đó, nữ ca sĩ, nhạc sĩ hé lộ tuổi thơ đau đớn khi bản thân cũng từng phải trải qua khoảng thời gian đen tối bị xâm hại mà không dám nói với ai.

Tiên Tiên tâm sự: “Những hình ảnh và vết nhơ đó mãi mãi in sâu trong tôi như một điều gì xấu hổ, trong khi ký ức trẻ thơ của tôi đáng lý ra phải được xinh đẹp hơn thế. Tôi đã không dám nói với mẹ như đứa trẻ này vì tôi sợ”. Cô tự hỏi: "Tại sao hồi nhỏ mình không nói ra để thay đổi mọi chuyện? Như thế mình sẽ không bị tổn thương đến giờ phút này”. Sau nhiều năm, hiện tại cô tự thấy “phải nói vì tôi đứng về phe của người bị nạn, tôi phải nói vì tôi cũng muốn pháp luật quan tâm đến thế hệ con cháu sau này đặc biệt là trẻ con, tôi phải nói vì như được giải thoát một phần ký ức đen tối của mình”.

Tiên Tiên khuyên những ai từng là nạn nhân bị xâm hại tình dục hãy nói ra để được chia sẻ và vượt qua dù sự tổn thương đó không thể thay đổi. Cô cũng cho rằng nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian và bị xâm hại không phải là lý do để dừng lại cuộc đời. Bên cạnh đó, từ câu chuyện của mình, cô nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh cần có lối ứng xử phù hợp khi phát hiện con bị xâm hại, tìm cách lấy bằng chứng rồi mới đưa mọi chuyện ra ánh sáng thay vì giận dữ mà quên đi cách sáng suốt đòi lại công bằng cho con mình.

Cô tha thiết kêu gọi: “Xin làm ơn hãy để những kẻ ghê tởm đó bị trừng trị đúng với tội tình của họ. Có thể nỗi đau của đứa trẻ này mãi mãi không bao giờ mất đi. Nhưng chắc chắn sẽ ngăn chặn được những đứa trẻ khác bị lạm dụng và làm gương cho loại người biến thái không nhân tính”.

Vượt qua quá khứ, Tiên Tiên đã từng bước thành công trên con đường nghệ thuật. Cô được đánh giá là một trong những nhạc sĩ thành công, hit-maker (người tạo hit) có tiếng của làng nhạc Việt với các ca khúc được yêu thích như My Everything, Say You Do, Vì tôi còn sống, Chưa bao giờ…

Phan Anh

Hồi giữa tháng 3 năm nay, MC Phan Anh khiến nhiều khán giả sửng sốt vì chia sẻ chi tiết câu chuyện xâm hại và bị xâm hại tình dục hồi nhỏ của chính mình. Theo đó, năm 6 tuổi, Phan Anh đã bị bạn gần nhà “bắt tụt quần ra, nằm lên và nghe kể những câu chuyện kinh khủng về việc quan hệ tình dục”. “7 tuổi: một người quen kia lớn hơn tôi khá nhiều, khi ngủ cùng đã cầm tay tôi nhét vào trong quần và hôn tôi trong bóng tối. 8 tuổi: trong khi lang thang chơi buổi trưa một mình, có người kia gọi tôi vào nhà…”, nam MC viết.

Chưa hết, anh còn thú nhận mình cũng đã lạm dụng tình dục một bạn nữ. “Đó là câu chuyện lúc còn nhỏ cũng tầm 8 tuổi, tôi, dù rất sợ hãi mỗi khi bị lạm dụng nhưng dường như không ý thức được nó là điều kinh tởm. Thế nên chính bản thân chúng tôi nhiều lúc cũng giả vờ chơi trò vợ chồng rồi nằm lên nhau. Tôi biết nó không hẳn là trò chơi vì nó có khoái cảm thật sự. Rồi có một lần, chúng tôi bắt chước trong phim người lớn… bạn gái kia bị đau, khóc rồi dọa về mách mẹ…”. Anh thổ lộ cảm giác đó ám ảnh mình đến tận bây giờ và chuyện đã làm là điều “không thể tha thứ!”.

Bên cạnh sự thông cảm của nhiều người, MC Phan Anh cũng bị chỉ trích vì lợi dụng chuyện xâm hại tình dục trẻ em đang là chủ đề “hot” để đánh bóng tên tuổi. Đáp lại bình luận không hay, Phan Anh viết tiếp status: “Có một vài người nói tôi bịa chuyện. Có một vài người nói tôi cơ hội. Có một vài người chửi rủa, xem thường, bêu rếu, xúc phạm tôi. Có rất nhiều người lo lắng, quan tâm, chia sẻ, trìu mến đến bên tôi! Tôi thật sự bình thản đón nhận mọi điều. Chẳng oán giận, chẳng giải thích, và cũng chẳng định lên tiếng gì nữa”.

“Bật mí” chuyện khi xưa, Phan Anh hiểu rằng không thể thay đổi được quá khứ nhưng anh mong muốn tương lai sẽ không có sự việc như thế nữa xảy ra. Nam MC tích cực đăng bài viết, video về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em và kêu gọi mọi người hãy thẳng thắn nhìn để thấy “thực trạng kinh khủng ấy” và cùng lên tiếng để “cho những kẻ, dù có thể là bệnh, phải hiểu rằng chúng không dễ dàng lọt lưới được đâu”.

Dù quá khứ có “góc tối” như vậy nhưng hiện tại, Phan Anh là tên tuổi MC có giá trong làng giải trí Việt, hình mẫu đàn ông thành đạt, vợ đẹp con khôn. Ngoài ra, anh cũng nổi tiếng chăm tham gia các hoạt động từ thiện và các chiến dịch, phong trào vì cộng đồng.

Marilyn Monroe

Theo Mashable, do mẹ ruột bị tâm thần, Marilyn Monroe (Norma Jeane Mortensen) có tuổi thơ chẳng bình yên. Quãng đời thơ ngây nhất của nữ diễn viên đánh dấu bằng những lần chuyển từ trại mồ côi này sang trại mồ côi khác, nhà này sang nhà khác.

Khi Monroe 7 tuổi, do mẹ phải ở trong bệnh viện vĩnh viễn nên cô được bạn thân của mẹ là Grace McKee giám hộ. Sau khi vào cô nhi viện một thời gian, Monroe về sống với Grace. Tuy nhiên, Monroe bị chồng Grace tấn công tình dục. Sự việc khiến Grace quyết định để cô đến sống cùng người bác gái Olive Brunings của mình ở California. Tại đó, Monroe tiếp tục bị con trai Olive xâm hại tình dục đến khi cô 12 tuổi. Grace chuyển Monroe đến sống với một người cô khác, Ana Lower. Rủi thay, tình hình sức khỏe Ana có vấn đề nên Monroe phải quay trở lại chỗ Grace năm 16 tuổi. Vợ chồng Grace chuyển nhà nhưng Monroe không được đi theo, cô liền kết hôn với con trai nhà hàng xóm. Hai năm sau, Monroe ly hôn và dần dấn thân vào ngành giải trí.

Theo nội dung cuốn sách Marilyn Monroe của Barbara Leaming, việc bị xâm hại tình dục từ nhỏ tác động nhiều đến cuộc sống sau này của Marilyn Monroe. Nữ diễn viên bị mất ngủ, luôn cảm thấy bất an, hay nghi ngờ và trầm cảm. Nhưng vượt lên trên tất cả cô vẫn hăng say với các vai diễn, trở thành một trong những biểu tượng trong lịch sử điện ảnh, cả thế giới nhớ tên.

Thời điểm những năm 1950, khi đã có tiếng tăm, Marilyn Monroe công khai chuyện từng bị xâm hại, bất chấp quan niệm xã hội bảo thủ hồi bấy giờ. Nhưng ít người tin cô và cô còn bị đổ ngược là dễ dãi và quyến rũ đàn ông. Nỗi đau ấy đi theo suốt cuộc đời nữ diễn viên. Một số người bên cạnh cho biết trong những tuần trước khi qua đời Marilyn vẫn nói về sự lạm dụng khi xưa. Nhưng trên tất cả, sự cương quyết của cô đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người nổi tiếng sau này dũng cảm nói ra sự thật bị lạm dụng tương tự.

Oprah Winfrey

Năm 2012, trong buổi talkshow với David Letterman trước hơn 3.000 sinh viên, Oprah Winfrey bình tĩnh nói về quá khứ đen tối. Bà không chỉ bị hãm hiếp khi mới lên 9 mà còn bị xâm hại rất nhiều lần bởi những người họ hàng quen thuộc trong thời gian từ 10 -14 tuổi. Bà chia sẻ mình phải tin vào “sức mạnh lớn hơn bản thân” để vượt qua chấn thương ấy.

Oprah Winfrey phát biểu: “Bất cứ ai đã bị lạm dụng tình dục cần nhiều thời gian để xây lại lòng tự trọng. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, câu chuyện nào cũng quan trọng và ý nghĩa như nhau. Tôi kể chuyện của mình chỉ để góp tiếng nói cho những người đang phải trải qua những chuyện tương tự”.

Letterman ca ngợi đồng nghiệp đã chiến đấu rồi chiến thắng dù những năm đầu đời phải sống trong địa ngục. Bản thân Oprah Winfrey khẳng định chính những gì phải trải qua thời niên thiếu đã khiến bà luôn thấy mình cần chia sẻ và thông cảm cho những người yếu thế mỗi ngày. Trải nghiệm đau thương cũng là động lực để Oprah Winfrey từ kẻ vô danh lên ngôi “nữ hoàng truyền thông” xây dựng đế chế cho riêng mình như hôm nay.

Trước và sau buổi nói chuyện này, bà cũng đã nhiều lần cởi mở về quá khứ bất hạnh để thúc giục mọi người lên tiếng đòi lại công bằng cũng như đồng cảm với các hoàn cảnh tương tự mình.

Ngoài bốn nghệ sĩ nói trên, nhiều ngôi sao làng giải trí khác như Madonna, Lady Gaga, Tyler Perry, Kesha, Teri Hatcher, Queen Latifah… đều từng bị tổn thương đến tận cùng do bị cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục ở các độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, họ đã biến những ký ức đau buồn ấy thành nghị lực vươn lên và tỏa sáng. Bất chấp nỗi đau, họ trải hết tâm can để đem lại cảm hứng, sự cổ vũ những nạn nhân bị xâm hại cũng như người chứng kiến khác lên tiếng vì lẽ công bằng, bởi vì đôi khi im lặng cũng là đồng lõa với tội ác.

Tạ Ban/Duyên dáng Việt Nam