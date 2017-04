Tính đến 18 giờ ngày 6/4, 17 nạn nhân trong vụ tai nạn chìm tàu trên sông Gành ( Bạc Liêu) được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch.

Các nạn nhân gặp nạn trong vụ chìm tàu đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh:Huỳnh Sử/TTXVN)

Bác sỹ Nguyễn Hoàng Huân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, tính đến 18 giờ ngày 6/4, 17 nạn nhân trong vụ tai nạn chìm tàu trên sông Gành ( Bạc Liêu) được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch. Hiện các nạn nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc, nói chuyện được với người nhà.

Theo bác sỹ Huân, phần lớn nạn nhân nhập viện với triệu chứng ngạt nước, tràn phổi, phù phổi cấp…

Công tác cấp cứu, điều trị đã và đang được triển khai tích cực. Nếu các nạn nhân hồi phục tốt, sẽ xuất viện trong hai ngày tới.

Như tin đã đưa, vào khoảng 10 giờ ngày 6/4, tàu cá biển số BL 93322- TS do tài công Doãn Thanh Nam (sinh năm 1982, trú tại ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) chở hàng chục người tham gia lễ hội Nghinh Ông.

Khi tàu từ sông Gành tiến ra khơi, cách cửa biển Gành Hào khoảng 2km, thì gặp phải sóng to, gió lớn làm đắm tàu. Sau khi xảy ra sự cố, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã huy động hơn 20 tàu, với lực lượng cứu hộ gần 100 người.

Đến 14 giờ cùng ngày, có 2 người tử vong, có 39 người được cứu lên bờ, trong đó 17 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu; 3 người bị thương nặng hiện đã được chuyển lên tuyến trên.

Hai nạn nhân tử vong là Lê Ngọc Hân (17 tuổi, ấp 2, thị trấn Gành Hào) và Trần Tú Trân (17 tuổi, xã Long Điền, huyện Đông Hải).

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo thông tin người nhà tại hiện trường, hiện vẫn còn nạn nhân mất tích.

Nhằm hỗ trợ gia đình có người gặp nạn, địa phương đã hỗ trợ bước đầu cho gia đình có người tử vong 16,5 triệu đồng, người bị thương 8 triệu đồng.

Tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, nguyên nhân bước đầu được nhận định do tàu gặp phải sóng to, gió lớn, chở quá tải, tài công có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông đường thủy.

Hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.