Tự lập một trang “Bác sĩ của con” cùng trang thông tin cá nhân bác sĩ đã tư vấn, khám bệnh thông qua đây. Sau một thời gian hoạt động, nhiều bà mẹ đang nghi ngờ cách khám chữa bệnh của bác sĩ này. Trang cá nhân và trang “Bác sĩ của con” liên tục đưa thông tin, hình ảnh của những sản phẩm được gọi là thực phẩm chức năng.

Những tư vấn kèm hình ảnh bán thuốc đang gây hoài nghi cho nhiều phụ huynh. Ảnh: FB cá nhân

Bác sĩ đội lốt trình dược viên?

Chị Kim Ngân, thành viên của trang “Bác sĩ của con” ở quận Cầu Giấy chia sẻ: Trong một lần vào mạng chị biết được trang “Bác sĩ của con” và theo dõi. Các bà mẹ tham gia trang liên tục có những thắc mắc xung quanh tình hình sức khỏe của con và cần nhận được tư vấn của bác sĩ. Người trả lời trang “Bác sĩ của con” tự xưng là bác sĩ với trang cá nhân Bác sĩ Quang Huy.

“Thời gian đầu, tôi hứng thú lắm nhưng gần đây thấy bên cạnh tư vấn bệnh bác sĩ còn tư vấn cả thuốc mà thực chất là thực phẩm chức năng như sản phẩm Pedia Fer hay Biogam..., có tác dụng bổ sung sắt và các vitamin nhóm B, tăng cường hấp thu sắt và dinh dưỡng, giúp bổ máu; Hỗ trợ liệu pháp điều trị thiếu máu do thiếu sắt. Kèm theo lời tư vấn là hình ảnh các sản phẩm, thậm chí còn cả lời nhắn: “Ai cần đặt trước không hết hàng phải chờ đợi. Ai cần nhắn cả địa chỉ và điện thoại để chuyển hàng”. Điều đáng nói, các bài bác sĩ đưa lên với tần suất nhiều và chỉ chú trọng một số sản phẩm”, chị Kim Ngân nghi ngờ.

Thực tế, Pedia Fer của hãng Laboratores Ineldea – Pháp được bán với giá 260 ngàn đồng/lọ. Ngay trên sản phẩm cũng ghi: “Sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Theo dõi trang “Bác sĩ của con” cũng như trang cá nhân của bác sĩ, bắt đầu xuất hiện những câu hỏi hoài nghi của các bà mẹ. Các bà mẹ đều có nhận xét bác sĩ tư vấn qua loa và không cần xét nghiệm. Trang “Bác sĩ của con” có rất nhiều những bài tư vấn mua thực phẩm chức năng, các loại thuốc bổ sắt, kẽm, canxi, viên ăn ngon, tăng sức đề kháng, viên ngủ ngon…

Chỉ cần các bà mẹ hỏi: “Bác sĩ ơi bé nhà em 5 tháng cho uống canxi milk được không ạ?”. Ngay lập tức, bác sĩ Quang Huy trả lời: “Nên uống canxi cobire 5ml vì hiệu quả và kinh tế” Hay “Nên cho bé bổ sung vitamin D, canxi, kẽm và lysin em à”, “Bổ sung vitamin D và canxi cho bé em nhé, sterogyl và canxi cobire 5ml”… Tất cả những lời tư vấn đều dẫn đến việc… mua thuốc bổ sung.

Bác sĩ là ai?

Theo các trả lời trong trang “Bác sĩ của con”, bác sĩ Quang Huy cho biết là bác sĩ tự do, tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội năm 2012. Nhiều bà mẹ nghi ngờ đặt câu hỏi: Bác sĩ Quang Huy có phải là trình dược viên không? Đáp trả lại hoài nghi này, bác sĩ Quang Huy khẳng định không phải trình dược viên. Tuy nhiên, việc liên tục đưa hình ảnh thuốc bổ sung, treo hình ảnh các hãng dược trên trang “Bác sĩ của con” khiến nhiều người băn khoăn.

Hiện nay, nhiều người đang mang thói quen “chết người” là lên mạng google tìm kiếm cách chữa bệnh mỗi khi ốm đau bất thường cũng như nghe lời tư vấn như trang “Bác sĩ của con”.

Theo Ths Nguyễn Trung Cấp - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đã có rất nhiều bệnh nhân phải đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cấp cứu do nghe theo lời chỉ dẫn trên mạng rồi tự mua thuốc về chữa bệnh cho mình. Cùng một loại thuốc có thể chữa bệnh cho người này, nhưng lại là thuốc độc đối với người khác. “Cơ thể mỗi người mỗi khác, bệnh lý cũng không giống nhau, có khi cùng một triệu chứng nhưng lại do nguyên nhân gây bệnh khác nhau nên phải có cách điều trị khác nhau, thậm chí là trái ngược hẳn nhau. Do đó, việc áp dụng một toa thuốc chung cho mọi người là hết sức nguy hiểm” - Ths Cấp khuyến cáo.

Hơn nữa, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 05/2016 quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. Thông tư này tiếp tục quy định tuyệt đối không kê thực phẩm chức năng trong đơn thuốc.

TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cũng khẳng định: Kinh doanh và hành nghề là 2 lĩnh vực khác nhau. Bác sĩ khi khám chữa bệnh thì không được kê thực phẩm chức năng nhưng khi kinh doanh thì được bán thực phẩm chức năng.

LH