Các lực lượng Iraq ngày 21/3 tiếp tục đánh bật tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi một số khu vực ở Tây Mosul, đồng thời bố trí lực lượng bắn tỉa ở Thành Cổ để tiêu diệt các phần tử IS tại đây.

Các lực lượng Iraq tiến vào Thành cổ ở Mosul trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ phiến quân IS ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các lực lượng Iraq đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn từ ngày 19/2 nhằm tái chiếm Tây Mosul, khu vực đông dân cư hiện vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của IS, và tới nay đã giải phóng được một loạt khu vực từ các tay súng IS.

Sở Chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq ngày 21/3 thông báo, các lực lượng Chống Khủng bố đã giành quyền kiểm soát khu vực Al-Risala và Shaqaq Nablus ở Tây Mosul.

Còn tại Thành Cổ, hàng trăm tay súng bắn tỉa thuộc lực lượng chính phủ đã được triển khai trên các tòa nhà cao tầng để phối hợp tiêu diệt các phần tử IS khi các lực lượng Iraq tìm cách tiến tới thánh đường Al-Nuri, nơi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu tiên tuyên bố thành lập "vương quốc Hồi giáo" vào năm 2014.

Theo chính phủ Iraq, kể từ khi chiến dịch giải phóng Tây Mosul được bắt đầu tới nay, hơn 180.000 người đã phải đi sơ tán do lo sợ giao tranh.

Cuộc chiến giành lại khu Thành Cổ Mosul được dự báo là ác liệt nhất trong chiến dịch giải phóng thành phố này từ IS. Hơn nữa, tình hình cũng trở nên phức tạp bởi có tới hàng trăm nghìn dân thường bị mắc kẹt tại khu vực do các tay súng IS kiểm soát.

Thất thủ ở Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, sẽ là một thất bại nặng nề nữa của IS sau nhiều thất bại liên tiếp ở Iraq và nước láng giềng Syria thời gian qua.

TTXVN/Tin Tức