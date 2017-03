Hôm nay, ngày 27/3/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử vụ án "Lợi dụng ảnh hưởng người khác để trục lợi. Đưa và nhận hối lộ" gồm 3 nhóm tội, 7 bị cáo sinh sống trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Dù đã kéo dài tới ngày thứ tư, gấp đôi thời gian dự kiến ban đầu, không khí tranh luận vẫn nóng bỏng.

Phiên xử vụ án đưa hối lộ tiếp tục tại tòa án tỉnh Đắk Nông

Bị cáo Lợi có công chống tiêu cực, tham nhũng

Cả 6 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Trần Minh Lợi tại phiên tòa này cùng lần lượt chứng minh: dù cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông (VKS) đã dày công thu thập tới hơn 4.200 trang bút lục trong suốt hơn một năm qua, vẫn không tìm thấy được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh bị cáo Lợi có mục tiêu vụ lợi trong vụ đưa và nhận hối lộ tại huyện Đắk Mil- tỉnh Đắk Nông.

Còn hồ sơ vụ đưa và nhận hối lộ xảy ra với 2 cán bộ Agribank chi nhánh Đại Lộc tại Đắk Lắk mà Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định không khởi tố vì không chứng minh được dấu hiệu phạm tội của Trần Minh Lợi, sau đó chuyển cho Công an tỉnh Đắk Nông gom vào vụ án này, cũng không chứng minh được bị cáo Lợi phạm pháp.

Tóm lại, khi cơ quan điều tra của cả 2 tỉnh đều có nhận định việc tố cáo Trần Minh Lợi "cưỡng đoạt tài sản" là không có căn cứ, thì vì sao còn khởi tố bị cáo này, thậm chí tạm giam bị cáo suốt 1 năm, và Viện Kiểm sát còn đề nghị mức án cho bị cáo Lợi lên tới 5-6 năm tù giam?

Bị cáo Trần Minh Lợi

Trong phần tranh luận sáng ngày 27/3, luật sư Lê Xuân Anh Phú cho rằng hành vi giúp người dân thu thập chứng cứ sai phạm, đòi hối lộ của các cán bộ đang thi hành công vụ của bị cáo Lợi mang tính tích cực, không nguy hại xã hội.

Bị cáo Lợi có chứng cứ phạm pháp của bị cáo Lãnh Thanh Bình, và đã công khai tố cáo với nhà chức trách, trong khi bị cáo Bình tố bị cáo Lợi cưỡng đoạt tài sản mà không có chứng cứ nào, các lời khai của bị cáo Lãnh Thanh Bình luôn bất nhất, nên bị cáo Lợi đề nghị khởi tố bị cáo Bình về tội vu khống là có căn cứ.

Nếu tòa tuyên án 5-6 năm tù với bị cáo Lợi như đề nghị của VKS, sẽ không ai dám đấu tranh chống tham nhũng nữa.

Luật sư Phạm Hoài Nam nhận xét chưa thấy đại diện VKS tranh luận được điều gì để chứng minh việc biến không thành có. Vì luận tội bằng cách cắt ghép các nội dung trao đổi giữa các bị cáo vào các thời điểm khác nhau đã khiến sự việc bị sai lệch bản chất.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng khẳng định: Bị cáo Lợi không chỉ vô tội mà còn có công trong việc đấu tranh chống tội phạm tham nhũng. Là một thường dân, nhưng bị cáo Lợi đã phanh phui, chứng minh được hành vi phạm pháp tới 48 cán bộ, Đảng viên trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

Luật sư Phạm Công Út cho rằng không cần bàn tới 3 tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Lợi mà VKS đã ghi nhận tại tòa và đưa vào bản luận tội, như gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, có công làm từ thiện 180 triệu đồng. Bởi vì, theo Ls Út, bị cáo Lợi vô tội, cần được trả tự do ngay tại tòa.

Có dấu hiệu sai phạm tư pháp

Luật sư Nguyễn Văn Quynh cảm ơn Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chấp nhận đề nghị của ông về việc cho xét xử cách ly các bị cáo. Diễn biến phiên xử cách ly đã cho thấy có dấu hiệu ngụy tạo hồ sơ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, càng thể hiện rõ mục đích thu thập chứng cứ của bị cáo Lợi chỉ để chống tham nhũng chứ không nhằm cưỡng đoạt 220 triệu đồng như lời tố cáo không có chứng cứ của Lãnh Thanh Bình.

Việc gom hồ sơ vụ Agribank Đắk Lắk vào vụ này cho thấy có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng hoạt động tư pháp, cố tình buộc tội ông Lợi cho bằng được.

Được 6 luật sư đến từ 4 tỉnh thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đắk Lắk cùng gọi là “luật sư không thẻ”, bị cáo Trần Minh Lợi tự tin xác nhận: “Tôi hiểu bản chất vụ án. 6 luật sư bào chữa cho tôi vẫn chưa đủ nên tôi cần trình bày thêm. Tôi không đồng ý với luận điểm của VKS. Tôi phản đối cáo trạng vì họ đã xấu đi tình trạng của bị can bị cáo.

Tôi cung cấp chứng cứ là băng ghi âm, họ không ghi nhận, nhưng họ lại kết tội tôi bằng những lời khai vô căn cứ của các bị cáo công an và cán bộ ngân hàng là những người đã vòi vĩnh hối lộ, bị tôi tố cáo. Vậy nên việc VKS truy tố tôi là khiên cưỡng, không thuyết phục.

Quan điểm của tôi là chống để xây, chứ không phải chống để phá. Tôi có niềm tin vào Đảng và xã hội này, dù tôi có bức xúc với một bộ phận không nhỏ, không nhỏ chứ không phải là tất cả.

Trong 7 bị cáo hầu tòa đợt này, chỉ có 2 bị cáo đã bị tạm giam suốt 1 năm qua, là Trần Minh Lợi và Nguyễn Xuân An-người quen biết với thân nhân kẻ đánh bạc bị bắt với số tiền 4 triệu không trăm chín mươi nghìn đồng trên chiếu. Vì bất bình với việc Công an huyện Đắk Mil gợi ý người thân của các con bạc, mỗi người nộp 20 triệu đồng để “chạy tại ngoại”, nên An đã liên hệ qua facebook “Diệt giặc nội xâm” của ông Trần Minh Lợi, nhờ giúp thu thập chứng cứ đòi hối lộ của nhóm cán bộ điều tra. Trong thời gian An bị tạm giam vì tội danh “đưa hối lộ”, bố An đau buồn, bệnh nặng rồi qua đời. An là con trai duy nhất trong gia đình, được luật sư Lê Ngọc Luân làm đơn gửi các cơ quan tố tụng xin cho An về chịu tang bố, Công an đồng ý, nhưng VKS bác bỏ.

Bị cáo Nguyễn Xuân An cúi đầu xin được khoan hồng của pháp luật

Khi được nói lời cuối cùng sau phiên tranh luận, trước khi HĐXX rút vào nghị án, nhóm bị cáo là thân nhân của các con bạc đều nói mình là nông dân, không hiểu biết pháp luật, tưởng đưa tiền để người thân được khỏi ngồi tù chứ không biết đó là hành vi phạm pháp.

Bị cáo An rơi nước mắt xin lỗi gia đình, cha mẹ, láng giềng vì đã không làm tròn chữ hiếu, và nghẹn ngào “Mong HĐXX xem xét tinh thần và hành vi của bị cáo hoàn toàn trong sáng, chỉ muốn răn đe giáo dục các cán bộ sai phạm, chứ không muốn ai dính vào vòng lao lý như ngày hôm nay. Sau 1 năm tạm giam, bị cáo đã nhận thức rõ tội của mình, rất ăn năn, sẽ không bao giờ dám tái phạm...”

Cố giữ vẻ rắn rỏi để không rơi nước mắt, bị cáo Trần Minh Lợi cảm ơn các luật sư, HĐXX, các cơ quan báo chí đã theo dõi và đưa tin đúng diễn biến tại tòa.

Bị cáo Lợi không xin khoan hồng như những bị cáo khác, mà khẳng định: Việc tôi tố cáo 48 cán bộ sai phạm, và các cơ quan nhà nước đã xử lý kỷ luật, hoặc cách chức, chuyển công tác, hoặc truy tố họ, chứng tỏ tôi tố cáo đúng, dù bản chất việc xử lý còn có những yếu tố bao che. Vì tình trạng tham nhũng nghiêm trọng đang đe dọa uy tín của Đảng, tôi đề nghị 3 điều: 1, Hãy trang bị kiến thức pháp luật và hỗ trợ tư pháp cho dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

2, Các cán bộ đảng viên đang có ý định phạm pháp hãy suy nghĩ trách nhiệm của mình khi nhận đồng lương dân trả, để phục vụ dân cho đúng nghĩa.

3, Các cơ quan tư pháp hãy nghĩ kỹ vì sao các vụ án tham nhũng tiêu cực hầu hết đều do dân và báo chí phản ánh? Tôi chẳng được lợi gì, mà còn chịu rất nhiều thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần khi đấu tranh chống tham nhũng. Mong tòa ra bản án như thế nào để không ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước đang tiến hành. Khi ra tù, tôi sẽ tiếp tục tư vấn pháp luật cho dân, nhất là dân nghèo, người già, trẻ em, đó là nguyện vọng của tôi.

Chủ tọa phiên tòa- thẩm phán Ngô Đức Thọ, Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông tuyên bố nghỉ để nghị án, và sẽ tuyên án vào lúc 15h chiều nay, 27/3/2017.

Hoàng Thiên Nga - Vũ Long