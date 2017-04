Ngày 24/4, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái mưa, Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm; Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định về diễn biến thời tiết ngày hôm nay (24/4), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho rằng, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái mưa, Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm; Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/4 như sau , phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60 -97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 24 -27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 -22 độ C, cao nhất từ 23 -26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, sáng và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 65 -98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 -22 độ C, cao nhất từ 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 -98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 -23 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 -93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 -26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 57-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 -23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 -95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 -27 độ C, cao nhất từ 32 -35 độ C./.