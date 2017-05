Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng lần thứ nhất chính thức khởi động ngày 9/5 thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia ký giao ước thi đua.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng lần thứ nhất do Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam triển khai đã chính thức khởi động ngày 9/5 tại công trường dự án Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) với sự tham gia của nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cùng ký giao ước thi đua.

Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động ngành xây dựng lần thứ nhất. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định, trong lĩnh vực thi công công trình, nơi có hàng chục vạn lao động làm việc, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động đã và đang được quan tâm.

Thống kê năm 2016 từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, số tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng đã giảm. Năm 2015, số vụ tai nạn lao động thuộc lĩnh vực xây dựng chiếm 35% tổng số vụ tai nạn lao động trong cả nước với tỷ lệ người chết chiếm tới 37%. Tuy nhiên, sang năm 2016, các con số này đã giảm lần lượt là 23% và 24%.

Thực tế, lĩnh vực xây dựng có nhiều đặc điểm, đặc thù riêng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động. Một số sự cố mất an toàn trng thi công lao động đã xảy ra, điển hình là sập dàn giáo tổ hợp công trình tại thành phố Đà Nẵng, sập dàn giáo tại Vũng Tàu… khiến nhiều người thương vong.

"Những thiệt hại này để lại thiệt hại lâu dài cho người lao động và cả gia đình họ và xã hội, thiệt hại vật chất cũng như tiến độ công trình", Thứ trưởng Lê Quang Hùng bày tỏ.

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Chính phủ phát động, ngành xây dựng đã triển khai với mục tiêu thúc đẩy công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động để chủ động phòng ngừa các tại nạn cũng như bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, ngành xây dựng sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng.

Cùng đó, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị theo quy định; xây dựng kế hoạch, chương trình, chi phí tổ chức các hoạt động cụ thể đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong xây dựng tại mỗi công trình, đơn vị.

Người sử dụng lao động và người lao động được bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa hiệu quả các sự cố, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Đặc biệt, các đơn vị quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chủ động đánh giá rủi ro phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc…

Tại lễ phát động, 14 Tổng công ty gồm các doanh nghiệp lớn trong ngành đã tham gia ký giao ước thi đua thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động./.