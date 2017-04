Sáng 5/4, ông Phạm Văn Đạt, phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận lại xuất hiện tình trạng cá tự nhiên trên sông Âm chết hàng loạt.

Cá chết trên sông Âm. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, ngày 4/4, trên tuyến sông Âm (đoạn qua xã Vân Am) lại phát hiện tình trạng cá chết trôi nổi dạt về địa phận xã Vân Am, nước sông chuyển màu đen, đục, có thể do ô nhiễm nguồn nước gây nên. Qua kiểm tra của chính quyền địa phương thì đoạn sông giáp huyện Lang Chánh chảy qua địa phận xã Vân Am có hiện tượng cá chết, số lượng không nhiều, nguồn nước chảy từ thượng nguồn về đoạn sông tại xã Vân Am có màu đen, đục. Tình trạng cá chết nhiều ở làng Tró, Giỏi Thượng, Giỏi Hạ, làng Đắm…

Hiện tại, UBND huyện Ngọc Lặc đã thông báo, yêu cầu người dân các xã Vân Am, Phùng Giáo, Phùng Minh, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh không ăn cá chết hoặc cho gia súc, gia cầm ăn; không sử dụng nguồn nước từ sông Âm để sinh hoạt và tưới cây trồng. Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp cùng Trạm Thú y đã lấy mẫu nước, xác cá chết đưa đi kiểm nghiệm.

Được biết, đây là lần thứ ba xuất hiện tình trạng cá chết trên sông Âm. Trước đó, vào tháng 7/2016, người dân xã Giao An (huyện Lang Chánh) từng phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt trên dòng sông này. Gần đây vào ngày 22/2, nước sông Âm đoạn chạy qua địa bàn huyện Ngọc Lặc cũng đổi màu đen đục, có mùi hôi khác thường sau đó xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Hiện tượng cá chết trải dài hơn 10 km từ làng Tró (giáp với xã Giao An, huyện Lang Chánh) đến khúc sông qua xã Vân Am.

Tình trạng cá chết những lần trên đã được Sở Tài nguyên Thanh Hóa kết luận, nguyên nhân cá tự nhiên chết bất thường trên sông Âm hai lần trước đều do nguồn nước ô nhiễm bởi hoạt động xả thải từ các nhà máy chế biến lâm sản ở huyện Lang Chánh.

Hoàng Lam