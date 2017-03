Ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Tommy Page đã qua đời vào ngày 3.3, theo Billboard đưa tin.

Thi thể của Tommy Page được phát hiện tại nhà riêng vào ngày 3.3 vừa qua. Mặc dù nguyên nhân tử vong vẫn chưa được chính thức công bố thế nhưng nhiều bạn bè thân thiết của anh khẳng định đây là hành động tự sát sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm.

Thông tin này đã khiến cho người hâm mộ của anh cảm thấy hoàn toàn bất ngờ và bàng hoàng. Nam ca sĩ Josh Groban đã bày tỏ sự tiếc thương của mình đến người nghệ sĩ quá cố thông qua mạng xã hội Twitter: "Một người đàn ông tử tế và tuyệt vời. Tommy đã giúp tôi rất nhiều vào những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Anh ấy đã, đang sẽ luôn nhận được tình yêu thương. Xin hãy yên nghỉ".

Josh Groban là bạn thân của Tommy Page

Sinh năm 1970, Tommy Page được nhiều người biết đến thông qua ca khúc I'll Be Your Everything. chấp bút bởi nhóm New Kids On The Block, từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard vào năm 1990. Kể từ đó đến nay, anh đã cho ra thêm 5 album nữa nhưng không đạt được thành công tương tự. Sau đó, anh chuyển sang lĩnh vực sản xuất âm nhạc và cộng tác viết bài cho tạp chí Billboard từ năm 2011 đến 2015.

"Chúng tôi đều buồn về cái chết của người bạn, người đồng nghiệp Tommy Page", giám đốc John Amato của tập đoàn Billboard Entertainment Group cho biết. "Anh ấy sở hữu một tâm hồn đẹp và là một nghệ sĩ đích thực. Xin gửi lời chia buồn của chúng tôi đến gia đình anh".

Tommy Page là một người đồng tính công khai. Anh sống chung với người bạn đời Charlie và 3 người con.

Mai Thảo (theo Billboard)