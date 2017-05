Với Hồng Nhung, âm nhạc là người bạn đã giúp chị vượt qua những nỗi buồn, cô đơn của tuổi thơ.

Ca sĩ Hồng Nhung

Ngay từ khi mới 10 tuổi, ca sĩ Hồng Nhung đã góp mặt trong đội Họa mi của Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội. Chị đã đi diễn khắp nơi ở trong và ngoài nước và trở thành giọng hát thiếu nhi được yêu mến lúc bấy giờ. Hồng Nhung không thể quên năm chị 11 tuổi, được đến Đài tiếng nói Việt Nam để thu âm ca khúc Lời chào của em. Chị kể: “Có cả dàn nhạc ở trong phòng thu. Chú nhạc sĩ Cao Việt Bách chỉ huy dàn nhạc. Tôi buồn cười khi thấy chú đứng ở giữa bục lớn, rồi chỉ huy bằng cả tay, chân, hông, ngực…Tôi cứ nhìn chú giống như một nhân vật hoạt hình rồi cười lăn, mãi mới thu âm được”. “Từ nhỏ, tôi đã không được ở với mẹ, bố lại hay đi công tác xa, phải ở nhà với dì (vợ của bố). Cuộc sống trong nhà không mấy vui vẻ. Bà nội mất khi tôi 11 tuổi, từ đó tôi chỉ có một mình và âm nhạc”, Hồng Nhung nhớ lại.

Hồng Nhung và ca sĩ Bằng Kiều cùng tham gia trong chương trình In the spotlight - Tuổi thơ tôi, diễn ra vào tối 18.6 tại Hà Nội. “Thế hệ của chúng tôi có thể thiệt thòi hơn về vật chất so với thế hệ 2 con của tôi hay 3 đứa con của anh Bằng Kiều, nhưng trẻ con bây giờ lại thiếu giá trị về tâm hồn, những điều rung động giản dị nhất. Các em bây giờ sống kiểu thời Internet, các ca khúc cũng đi theo hướng hiện đại hơn, theo kiểu ngôi sao giải trí, nhạc techno…Tất nhiên, những điều đó cũng có cái hay, nhưng tôi nghĩ vẫn thiếu đi những thứ sâu sắc để xây dựng nên tâm hồn văn hóa, cũng như cốt cách sau này”, Hồng Nhung chia sẻ.

Bằng Kiều còn nhớ, những ngày thơ bé, anh lại chỉ hay hát nhạc của người lớn. Dù là ca sĩ nhí trong tốp ca măng non của trường, nhưng chỉ có 2 bài “tủ” là Đi học và Chú ếch con. “Mẹ tôi bảo từ khi tôi biết nói, khoảng hơn 1 tuổi, mẹ đã dạy tôi hát bài Chú ếch con. Sau này, không nhớ tôi học từ đâu biết thêm bài Đi học. Từ mẫu giáo cho đến lớp 6, tôi chỉ loanh quanh hát 2 bài hát này thôi”, Bằng Kiều nhớ lại. “Lúc bé tôi hát nhạc người lớn xong thấy nhạc trẻ con dễ quá, nên chỉ nhớ 2 bài hát vậy thôi. Mỗi lần ở trường có dịp gì là tôi lên đánh guitar Chú ếch con và Đi học”, nam ca sĩ nói

Ca sĩ Hồng Nhung và Bằng Kiều cùng đưa khán giả nhớ về tuổi thơ với những ca khúc thiếu nhi

“Hồi nhỏ, bố hay dạy tôi những ca khúc nhạc Pháp. Đến năm 7 - 8 tuổi, các anh lớn toàn rủ tôi đi hát đám cưới mà hát toàn những ca khúc tiếng Pháp”, Bằng Kiều kể. Đến khi có con, từ lúc bé mới 1 tháng tuổi, Bằng Kiều thường cho con trai nghe nhạc, những ca khúc mà anh hát. “Khi cháu 1 tuổi, tôi cho cháu nghe ca khúc thiếu nhi mà bé Xuân Mai. Nhưng sau này, các con chỉ thích nghe nhạc thiếu nhi của Mỹ, Úc mà quên những ca khúc thiếu nhi Việt Nam”, Bằng Kiều cho hay.

Nam ca sĩ cho biết, anh muốn được sống lại tuổi thơ của mình và của con, cùng với những ca khúc thiếu nhi Việt Nam. Nhạc sĩ Hồng Kiên, giám đốc âm nhạc của chương trình và Bằng Kiều cũng là hai người bạn thân gắn bó từ thuở nhỏ, họ đã trải qua thời thơ ấu ở Hà Nội, cùng chia sẻ nhiều kỷ niệm, nên có nhiều đồng cảm với nhau. Bằng Kiều chia sẻ: “Tôi thích hát những bài hát dành cho thiếu nhi, nhưng chưa có dịp nào để làm cho chỉn chu. Làm chương trình như vậy là rất khó vì dù toàn các bài hát thiếu nhi, nhưng lại dành cho cả người lớn nghe để mọi người cùng nhớ lại tuổi thơ của mình”.

Chương trình In the spotlight - Tuổi thơ tôi còn có thêm sự xuất hiện của hai ca sĩ nhí: Nhật Minh - cậu bé được khán giả biết đến với vị trí quán quân của cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2016 và Ngọc Linh - “ngôi sao” của Nhà văn hóa Thiến nhi quận Ba Đình.

Những bài hát thiếu nhi quen thuộc như Đi học, Đưa cơm cho mẹ đi cày, Em đi giữa biển vàng, Em yêu trường em, Cánh én tuổi thơ, Mùa hoa phượng nở…có thể khiến khán giả nhớ lại tuổi thơ nhiều gian khó, nhưng cũng vô cùng trong sáng và đầy hoài bão, đặc biệt đó là những thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh và thời kỳ bao cấp. Chương trình sẽ tôn vinh tác phẩm của các nhạc sĩ như Hoàng Vân, Phạm Trọng Cầu, Phạm Tuyên, Hàn Ngọc Bích, Văn Chung, Bùi Đình Thảo, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn…

“Những bài hát trẻ con không đồng nghĩa với cách làm sơ sài, đơn giản. Những người nghệ sĩ sẽ để những ca khúc ấy vang lên vừa gần gũi, vừa mới mẻ và vẫn đảm bảo giá trị đích thực của âm nhạc với dàn nhạc lớn, những bài hát dành cho người lớn”, nhạc sĩ Hồng Kiên cho hay.

Ngọc An