Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Bob Dylan ngày 1/4 đã đến Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển tại thủ đô Stockholm để nhận giải Nobel Văn Học, kết thúc nhiều hàng tháng "im hơi lặng tiếng" của ông từ sau khi ông được thông báo đoạt giải.

Vào tháng 12 năm ngoái, Bob Dylan đã không có mặt trong buổi lễ trao giải Nobel, gây ra rất nhiều tranh cãi.

Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển cho biết theo ý nguyện của Bob Dylan, lễ trao giải diễn ra trong phòng kín không có giới truyền thông tham dự mà chỉ có Bob Dylan và các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển. Ông Bob Dylan đã nhận huân chương và bằng chứng nhận giải Nobel Văn học.

Ngày 1 và 2/4, Bob Dylan cũng sẽ có buổi biểu diễn tại Stockholm.

Giữa tháng 11/2016, Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển thông báo ca sĩ Bob Dylan sẽ không dự lễ trao giải Nobel. Viện đã nhận được bức thư của Bob Dylan, trong đó ca sĩ kiêm nhạc sĩ này cho biết ông rất bận việc nên không thể đến Stockholm để nhận giải thưởng.

Trong lời cảm ơn, Bob Dylan viết :"Nhiều lần tôi tự hỏi không biết các bài hát của tôi có phải văn học không.Tôi cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển đã trao cho tôi vinh dự này"

Theo Hội đồng trao giải Nobel, Bob Dylan được trao giải Nobel Văn học năm 2016 vì "sáng tạo những hình tượng thơ ca trong truyền thống ca khúc Mỹ". Ông trở thành nhạc sĩ đầu tiên được trao giải thưởng Nobel trong lịch sử.

Bob Dylan là tác giả của nhiều bài hát đã đi vào huyền thoại như "Blowin in Wind" (1963), "The Times They Are a-Changin" (1964), "Like a Rolling Stone" (1965). Ông đã xuất bản các album nổi tiếng "The Freewheelin Bob Dylan" (1963) và Highway 61 Revisited" (1965)./.

TTXVN