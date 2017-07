Do mâu thuẫn trong lúc đi tiểu tiện, ca sĩ kiêm ảo thuật gia Lương Gia Tuấn bị đối tượng đuổi chém gục giữa đường.

Ca sĩ Lương Gia Tuấn bị chém gục ở đường Võ Chí Công.

Ngày 24.7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ gây thương tích cho anh Lương Văn May (29 tuổi, ở Thường Xuân, Thanh Hóa).

Anh May có nghề nghiệp là ca sĩ kiêm ảo thuật gia đường phố với nghệ danh là Lương Gia Tuấn.

Trước đó, đêm 18.7, anh May bị chém trọng thương, nằm gục trên đường Võ Chí Công. Hình ảnh anh May nằm gục trên vũng máu đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Do bị thương nặng, hiện anh May đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Chưa hết bàng hoàng, anh May kể lại, khoảng 22h30 đêm 18.7, anh và một đệ tử học ảo thuật tên Tuyền có qua quán bia T.B của anh Nguyễn Mạnh Hùng biểu diễn.

Ngồi được một lúc, anh May và anh Hùng cùng đi ra ngoài tìm nơi đi tiểu tiện. Thấy bờ tường bên cạnh nhà hàng T.B vắng vẻ, kín đáo nên anh May định đi vệ sinh tại đấy.

Tuy nhiên, khi chưa kịp tiểu tiện thì có một người đàn ông đi ô tô dừng lại chiếu đèn xe vào anh May và anh Hùng. Do anh Hùng có quen biết người điều khiển xe ô tô nên có nói chuyện.

Một lúc sau, bất ngờ có người xưng là chủ lô đất xông tới đấm vào mặt anh May.

“Tôi hỏi tại sao anh lại đánh tôi thì anh ta bảo mày tiểu tiện vào đất nhà tao”, ca sĩ kiêm ảo thuật gia 29 tuổi kể lại.

Sau khi bị chém trọng thương, ca sĩ Lương Gia Tuấn (tên thật Lương Văn May) phải điều trị tại bệnh viện.

Theo anh May, do thấy sự phụ bị đánh, đệ tử tên Tuyền đã chạy ra hỏi phải trái. Hai bên tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại.

Sau đó ít phút, đối tượng đấm anh May trước đó cùng với một đối tượng khác cầm dao đuổi chém anh May và cậu đệ tử.

“Thấy đối tượng cầm dao, tôi hô cậu đệ tử chạy đi. Hai thầy trò mỗi người chạy một hướng. Tôi cầm một thanh sắt dài dùng xiên thịt mục đích là để dọa họ không dám đuổi chứ không phải để đánh lại.

Sau đó, tôi bị đối tượng đuổi kịp chém vào bả vai nên gục xuống. Tôi ngẩng đầu lên xin tha mạng nhưng vẫn bị đối tượng chém thẳng vào đầu, lưng và tay, chân nhiều nhát. Lúc này tôi phải giả vờ chết để đối tượng dừng tay không đánh nữa”, anh May kể lại.

Anh May cho biết, sau khi xảy ra sự việc cơ quan điều tra đã tới lấy lời khai của anh. Một số người nhận là người thân của đối tượng tấn công anh đã tới bệnh viện thăm.

“Sau nhiều năm đi hát tôi dự định tháng 9 này sẽ về quê xây mái nhà cho bố mẹ không ngờ lại gặp nạn này”, anh May tâm sự.