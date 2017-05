Ngày 25/4/2016 UBND quận Hoàng Mai đã có Công văn số 987/UBND-TNMT gửi Báo PLVN thông tin về việc xử lý tình trạng đổ trộm bùn đất ngoài vùng bãi sông Hồng trên địa bàn phường Thanh Trì.

Theo đó, khu đất trên có vị trí giáp với cầu Thanh Trì, phía Bắc giáp khu đất Công ty Hà Hòa Linh đang sử dụng, phía Tây giáp đường đi, phía Nam giáp khu đất Công ty Trung Kiên đang sử dụng và sông Hồng. Khu đất có diện tích khoảng 15.000m2 đất do UBND phường quản lý, trước đây là thùng đào thùng đấu, trong đó có khoảng 5.000m2 đất đã trồng chuối trước đây, khoảng 7.000m2 đất đã được UBND phường san gạt, trồng chuối và khoảng 3.000m2 phần đất trũng còn lại (sâu khoảng 1 m so với mặt bằng) mới san gạt, không có công trình, tài sản trên đất. Diện tích đất này do UBND phường Thanh Trì quản lý (thuộc quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê).

Do hiện trạng khu đất đã được san gạt và trồng chuối, để kiểm tra thông tin như báo phản ánh, tổ kiểm tra đã dùng máy xúc để xúc xác suất ở độ sâu 2m tại 3 vị trí khác nhau, kết quả cho thấy: Tại vị trí sát cầu Thanh Trì phía trên mặt là đất, phía dưới có chạc xây dựng; 2 vị trí còn lại phía trên là đất, phía dưới chủ yếu là bùn đất.

Kết quả kiểm tra cho thấy, khu đất có bùn đất và phế thải xây dựng. UBND phường Thanh Trì đã chỉ đạo Công an phường lập chốt canh gác từ tháng 11/2016 đến hết tháng 2/2017. Trong thời gian canh gác, Công an phường Thanh Trì đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp đổ trộm phế thải. Hiện nay, khi nhận được thông tin có hiện tượng đổ trộm phế thải, UBND phường tiếp tục tổ chức lập chốt canh gác tại khu vực nêu trên.

Để công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn có hiệu lực, hiệu quả và kịp thời ngăn chặn không để phát sinh các vi phạm, UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo UBND phường Thanh Trì áp dụng các biện pháp quản lý cần thiết đề xuất đưa đất vào sử dụng theo đúng mục đích, đúng quy hoạch, ngăn chặn, xử lý tình trạng đổ trộm phế thải, báo cáo UBND quận những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, UBND quận Hoàng Mai cũng giao Công an quận Hoàng Mai điều tra, xác minh làm rõ hành vi đổ trộm bùn đất, phế thải của các tổ chức, cá nhân (nếu có), xử lý theo quy định của pháp luật đảm bảo nghiêm minh để răn đe đối với các trường hợp tương tự.

Huyền Trang