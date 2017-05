Cơ quan Công an huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin ban đầu về vụ hai nhóm côn đồ chém nhau loạn xạ, gây thương tích tại phố Lý A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 11/5.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 11/5, tại phố Lý A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà xảy ra vụ xô sát đánh nhau, hậu quả làm Nguyễn Trung Phúc (19 tuổi, ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà) và Hứa Văn Phú (ở thôn Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà) bị thương tích nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đầm Hà đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu thì khoảng 19h ngày 11/5/2017, Nguyễn Trung Phúc dự sinh nhật của anh Phùng Văn Quyết (17 tuổi, ở phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà) tại quán Bằng Cóc, thuộc phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

Tham dự sinh nhật cùng còn có Nguyễn Trung Đức (22 tuổi là anh trai của Phúc), Nguyễn Văn Sỹ (19 tuổi), Vũ Quang Chung (17 tuổi), tất cả đều trú tại xã Dực Yên, huyện Đàm Hà và Tô Văn Trọng (17 tuổi, ở xã Đại Bình, huyện Đầm Hà) cùng một số người bạn khác.

Sau khi ăn uống xong thì Quyết và nhóm bạn đi sang quán karaoke Gió Lộng ở phố Lý A Coỏng để hát. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, do quen biết nên Tô Văn Trọng đã sang phòng hát khác của quán và mời Hứa Văn Phú (20 tuổi, ở thôn Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà) sang phòng hát của nhóm Trọng giao lưu.

Trong quá trình giao lưu Hứa Văn Phú mời bia nhưng Nguyễn Trung Đức không uống nên Phú đã cầm cốc uống bia bằng nhựa đập vào đầu của Đức. Thấy vậy, nhóm bạn của Đức đã dùng tay, chân đánh Phú nên Phú bỏ chạy ra ngoài, lấy được 1 chiếc muôi xúc đá lạnh bằng kim loại và tiếp tục đánh nhau với Đức.

Thấy vậy, Nguyễn Trung Phúc chạy sang quán Bằng Cóc lấy 2 con dao và đưa cho Nguyễn Văn Sỹ 1 con dao còn Phúc cầm một con dao quay lại quán Gió Lộng, Phúc dùng dao chém vào tay phải của Phú. Phú bỏ chạy, Phúc tiếp tục đi tìm Phú và thấy Phú trong nhà vệ sinh của quán.

Lúc này Phú mở cửa đi ra ngoài, dùng một con dao dạng dao gấp đâm Phúc gây thương tích. Sau đó mọi người đã đưa Phúc và Phú vào Trung tâm y tế huyện Đầm Hà để xử lý vết thương, hiện tại Phúc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy.

Vụ việc đang được các nhà chức trách tiến hành điều tra, làm rõ.

