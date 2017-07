Một ca phẫu thuật khá hi hữu đã diễn ra mới đây tại Ấn Độ: người nhạc công buộc phải tỉnh táo và chơi guitar trong lúc các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật chữa chứng co cứng cơ tay.

Một ca phẫu thuật khá hi hữu đã diễn ra mới đây tại Ấn Độ: người nhạc công buộc phải tỉnh táo và chơi guitar trong lúc các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật chữa chứng co cứng cơ tay.

Abhishek Prasad, nhạc công người Ấn Độ đã phải trải qua một ca phẫu thuật khá hi hữu khi anh buộc phải tỉnh táo và chơi đàn guitar trong suốt quá trình phẫu thuật. Theo trang tin Sky News, việc Prasad phải tỉnh táo và chơi guitar trong lúc phẫu thuật sẽ giúp các bác sỹ có thể xác định các vấn đề trong não dễ dàng hơn.

Prasad cho biết: "Các bác sỹ nói với tôi rằng tôi cần phải chơi đàn trong lúc phẫu thuật. Họ cần những phản hồi liên tục từ não tôi khi tôi cảm thụ âm nhạc".

Được biết, Prasad từng là một cựu kỹ sự CNTT nhưng đã bỏ việc và chuyển sang làm nhạc sỹ ở độ tuổi 32. Sống tại TP. Bengaluru, Ấn Độ, Prasad bị mắc chứng rối loạn trương lực cơ hiếm gặp.

Chứng bệnh này gây ra những cơn co cơ bất ngờ không thể kiểm soát được. Với trường hợp của Prasad, anh thường bị chuột rút ba ngón tay trái khi chơi guitar. Prasad từng trải qua nhiều cơn co thắt trong gần hai năm và chỉ biết căn bệnh thực sự cách đây một năm trước.

Bác sỹ phẫu thuật thần kinh Sharan Srinivasan giải thích, ngón tay của Prasad thường bị co cứng do bị tác động của trương lực cơ. Do là một chứng bệnh khá đặc biệt nên ngay cả khi sử dụng các phương pháp như MRI hay qét CT, các bác sỹ vẫn không thể phát hiện nguyên nhân.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ phải gắn một kết cấu khung đặc biệt vào đầu của Prasad. Khung này sử dụng 4 ốc vít và gắn chặt vào hộp sọ của anh.

Sau đó, các bác sỹ khoan một lỗ sâu 14mm vào hộp sọ của Prasad trước khi sử dụng các điện cực để kích thích 3 vùng mục tiêu trong não bộ. Đây là những vùng được xác định gây lên những cơn co giật của Prasad và nằm sâu trong não ở độ sâu 8-9cm.

Tất nhiên Prasad đã được gây tê và không có cảm giác đau trong suốt quá trình phẫu thuật. Sau cuộc phẫu thuật này, Prasad sẽ cần hai tuần điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu để sớm bình phục.

Ước tính, hiện tượng rối loạn cơ ảnh hưởng tới 1-2% các nhạc sỹ chuyên nghiệp trên thế giới.

Video ghi lại quá trình phẫu thuật cho Abhishek Prasad

Tiến Thanh