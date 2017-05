Cá Ông nặng hơn 13 tấn, được ngư dân Mũi Né (Bình Thuận) kéo từ biển vào và chôn chất theo nghi thức rất nghiêm trang của tín ngưỡng vạn chài.

Sáng nay 15.5, ngư dân P.Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã tổ chức mai táng theo phong tục của ngư dân cho cá Ông nặng tới 13 tấn.

Theo ngư dân Mũi Né, ngày 14.5, khi đang đánh bắt trên biển ở vị trí cách bờ biển Mũi Né chừng 20 hải lý về hướng đông nam, tàu cá BTh 99530-TS của anh Lê Văn Phụng (35 tuổi, trú P.Mũi Né) phát hiện một cá Ông rất to đã lụy (ngư dân dùng từ lụy để nói khi cá ông chết) trên biển. Do phong tục tập quán của ngư dân, tàu nào phát hiện cá Ông lụy thì tàu đó sẽ may mắn và phải đưa Ông vào bờ cúng bái và mai táng theo đúng nghi lễ.

Do vậy anh Phụng và bạn chài của mình đã neo cá Ông và kéo vào ven biển Mũi Né. Khuya ngày 14.5, tàu cá của anh Phụng đã đưa cá Ông vào đến bờ. Theo cán bộ Bộ đội biên phòng Mũi Né, cá Ông này rất to, có chiều dài chừng 15 m và bề ngang chừng 2,5 m và ước nặng khoảng 13 tấn.

Sau khi đưa cá Ông vào bờ, ngư dân Mũi Né đã thuê cần cẩu đưa xác cá Ông ra Khu nước nhĩ Mũi Né để chôn cất theo nghi lễ rất trang nghiêm.

Quế Hà