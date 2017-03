Trong vụ bé gái tố hàng xóm hiếp dâm, lãnh đạo công an cho biết họ đã làm đúng quy trình và đối tượng đã bị bắt giam.

Liên quan đến vụ bé gái N.P.B.C. (SN 2005, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) tố hàng xóm hiếp dâm, lãnh đạo công an huyện Tân Yên cho biết hiện đối tượng đã bị bắt giam.

Người đàn ông bị tố là ông Dương Minh Quân (49 tuổi), trú tại phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

Ngày 21/3, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố bị can đối với Dương Minh Quân về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Trước thông tin gia đình nạn nhân cho rằng công an đã không khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra vụ việc, sáng ngày 22/3, Phó Trưởng CA huyện Tân Yên khẳng định không có chuyện đó.

Phó Trưởng công an nói: "Có thể người ta không hiểu gì nên nói vậy, công an phải làm theo đúng quy trình chứ không làm vớ vẩn được. Không phải bắt người là đơn giản đâu.

Công an đã làm theo đúng quy trình của pháp luật. Hiện trường là khâu đầu tiên phải làm và là khâu rất quan trọng, phải có hiện trường để xác định vị trí dấu vết, địa điểm dấu vết rồi giám định xem có tình trùng hay không, có rách hay không?.

Họ nói như vậy để sự việc nó mang tính chất thế nọ thế kia làm dư luận họ hiểu thế này thế khác. Sự việc giải quyết phải có thời gian và có quy trình. Việc gì phải làm ngay tức khắc thì đương niên phải làm, vì vậy công an mới có bằng chứng để tiến hành khởi tố chứ".

Bé C. vẫn chưa hết sợ hãi sau sự việc.

Được biết, tại cơ quan điều tra, ông Quân khai nhận hành vi dâm ô đối với cháu C. Căn cứ kết quả điều tra, Công an huyện Tân Yên đã khởi tố bị can đối với Dương Minh Quân để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu, ông Quân là người địa phương khác tới thị trấn Cao Thượng mở lớp dạy tiếng nước ngoài. Đối tượng có vợ và 3 con nhưng họ đã ly dị. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như thông tin trước đó, anh S (anh trai nạn nhân) cho biết: "Hiện cháu vẫn hoảng loạn và đang nằm viện. Ngay sau khi phát hiện cháu bị xâm hại, gia đình có đưa cháu đi khám sơ qua ban đầu ở Bệnh viện đa khoa huyện.

Tuy nhiên còn một điểm tôi không rõ tại sao ngay sau vụ việc xảy ra công an họ không khám nghiệm nơi mà đối tượng giở trò với em gái tôi".

Theo đơn cầu cứu, anh L. nêu, vào khoảng 16h30 ngày 12/3 mẹ anh đưa em gái sang sân vận động huyện Tân Yên (ở đối diện nhà) để tập thể dục. Sau đó, gặp người hàng xóm đưa cháu nội tập thể dục về nên em gái anh đã xin mẹ cho về trước cùng hai bà cháu hàng xóm.

Đến khoảng 17h30 khi mẹ anh về nhà và vào bếp nấu cơm thì em gái từ đâu đi về và ôm chầm lấy mẹ anh với bộ mặt sợ hãi, đau đớn, kêu góc thảm thiết. Thấy con gái có biểu hiện bất thường, mẹ anh đã gặng hỏi em gái kêu bị chú Quân đánh.

Mẹ cháu C kể lại: "Khi đó chị tưởng chỉ là trò con trẻ trêu nhau, nhưng thấy con khóc lóc, kêu đau, chị gặng hỏi đau ở đâu thì cháu chỉ vào vùng sinh dục.

Khi cởi quần con ra để kiểm tra thì tôi tá hỏa hai bên đùi cháu có rất nhiều máu, vẫn còn chảy trong bộ phận sinh dục ra. Sau đó, cháu kể lại: “Chú Q. cho con mượn điện thoại rồi bế con lên ngồi ở bàn máy tính để chơi trò chơi con mèo. Sau đó, chú Q. bế con vào bàn học..."

