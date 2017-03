Hai người đi ô tô chở lượng lớn thuốc lá di chuyển từ Long An về TP.HCM, đến địa phận huyện Hóc Môn thì bị công an dùng xe gắn máy rượt đuổi, nổ súng …

Vụ việc xảy ra lúc 23h đêm 25/3 tại khu vực ngã tư Giếng Nước thuộc địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM. Nạn nhân tử vong là Huỳnh Chí Bảo (SN 1996), người bị thương là Huỳnh Thế Luân (SN 1997, cùng ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Trao đổi với VietNamNet chiều 26/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM xác nhận thông tin trên. Đại tá Quang cho biết đây là vụ việc đội CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an huyện Hóc Môn truy bắt những người chuyển thuốc lá lậu có hành vi chống đối, buộc lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên…

Vết tích trên đùi mà anh Luân cho rằng bị 1 số công an mặc thường phục bắn trượt...

Theo thông tin ban đầu, đêm 25/3, Bảo rủ Luân đi xe ô tô loại Camry đời 98 từ Long An lên TP.HCM. Trên xe chở theo thuốc lá lượng lớn chưa rõ nguồn gốc.

Luân khai được Bảo rủ đi cùng và không biết chuyện gì. Khi xe lưu thông trên quốc lộ 22, đến khu vực gần ngã tư Giếng Nước, huyện Hóc Môn thì có 2 xe gắn máy của nhiều thanh niên liên tục cặp vào 2 bên hông xe ô tô nhưng Bảo vẫn điều khiển cho xe chạy.

Đến ngã tư Giếng Nước, xe dừng đèn đỏ, có 1 xe gắn máy trong nhóm trên vượt lên trước đầu xe, người ngồi phía sau rút súng bắn liên tiếp vào xe ô tô.

Lúc đó Luân ngồi ở ghế phụ, ngã người ra sau, bị dính đạn trượt qua quần. Bảo bị dính đạn ở cổ, máu tuôn trào, nhưng vẫn cố điều khiển thêm vài trăm mét nữa mới dừng hẳn, rồi mở cửa xe cùng Luân tháo chạy.

Chạy được một đoạn thì cả Luân và Bảo bị truy bắt. Do Bảo bị thương tích nặng, được chuyển đến bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng đã tử vong vào rạng sáng 26/3.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - trưởng phòng Tham mưu và là người phát ngôn của Công an TP.HCM

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, cán bộ chiến sĩ mặc cảnh phục công an khi phát hiện ôtô nghi vấn có ra hiệu dừng xe nhưng người điều khiển xe vẫn tháo chạy. Buộc các trinh sát phải truy đuổi theo.

Cũng theo ông Quang, quá trình truy đuổi, 2 xe gắn máy của lực lượng công an bị ô tô tông thẳng, kéo lê làm 1 chiến sĩ bị thương.

“Cảnh sát truy đuổi theo 2 đối tượng và có nổ súng . Sau đó các đối tượng chạy thêm 1 đoạn rồi bỏ xe chạy bộ vào khu đất trống. Khi đuổi bắt được, phát hiện đối tượng Bảo bị thương, tổ công tác đã đưa vào bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng người này đã tử vong”, ông Quang khẳng định.

Theo người phát ngôn của công an TP, nguyên nhân tử vong của Huỳnh Chí Bảo đang được cơ quan chức năng giám định, điều tra làm rõ. Để đảm bảo tính khách quan của vụ việc, công an đã yêu cầu cơ quan giám định độc lập của sở Y tế TP.HCM thực hiện...Kết quả điều tra vụ việc sẽ được công khai trong thời gian tới.

Đàm Đệ