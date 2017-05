Lặn xuống nơi nuôi cá lóc của gia đình mình, anh Du phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu…

Ngày 14/5, Cơ quan Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đang đang điều tra làm rõ vụ cá lóc nuôi của 1 người dân chết bất thường.

Cá lóc của gia đình anh Hiệp nuôi chết hàng loạt (Ảnh: FB)

Theo cơ quan công an huyện Tân Hiệp, mấy ngày qua, anh Nguyễn Trường Du (36 tuổi, ngụ ấp Kinh 7, xã Thạnh Đông) phát hiện cá lóc và cá tra của gia đình anh nuôi dưới kênh chết lác đác.

Đến trưa 13/5, hiện tượng cá lóc chết ngày càng nhiều. Lúc này, anh Du xuống nơi nuôi cá mò thì phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu.

Sau đó, anh Du báo vụ việc lên công an xã Thạnh Đông. Nhận tin báo, công an xã đã xuống hiện trường xem tình hình rồi báo lên công an huyện Tân Hiệp.

“Công an huyện đã trực tiếp xuống hiện trường để điều tra. Nơi anh Du nuôi cá là dưới sông. Về nguyên nhân cá chết có phải do thuốc sâu hay không thì phải giám định nguồn nước, cá…mới có kết luận chính xác”, lãnh đạo công an huyện Tân Hiệp nói và cho biết, từ trước đến nay anh Du sống rất chan hòa, không xảy ra mâu thuẫn với ai.

“Số cá còn lại anh Du đã bắt bán cho thương lái. Tổng đàn cá khoảng 40 triệu đồng”, lãnh đạo công an huyện Tân Hiệp cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin đàn cá lóc của gia đình anh Du chết bất thường. Mọi người cho rằng đây là 1 vụ phá hoại nghiêm trọng.

Cụ thể, nội dung được chia sẻ như sau: “Anh chị ấy là nông dân hiền lành chất phát, có 3 con nhỏ đang tuổi đến trường. Gia đình anh chị làm nông nghiệp. Sự rớt giá heo vừa rồi đã làm cho gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thì trưa nay hồ cá lóc của gia đình nuôi gần đến kỳ bán đã bị kẻ xấu cố tình đổ thuốc độc (loại thuốc dùng trong nông nghiệp) làm cho cá trong hồ chết sạch…

Hiện tại số cá dưới hồ đã được bà con phụ với gia đình vớt hết lên, nhìn những thân hình mập mạp của các chú cá nhưng nay đã chết vì trúng độc thấy thật lạnh người. Lạnh vì sự tàn độc của một số người không còn tính người. Gia đình anh chị đang rất đau lòng vì tất cả vốn liếng còn lại sau khi “thất thủ” đàn heo đã đổ hết vào hồ cá này giờ chỉ còn biết đứng trân người ra không thể nói nên lời. Gia đình anh chị rồi sẽ ra sao?”.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hoài Thanh